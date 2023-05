Maquiagem para casamento: inspirações segundo o tipo e horário

Decidir a maquiagem perfeita para ir a um casamento pode ser uma tarefa desafiadora. É importante levar em consideração o local e horário da cerimônia, o tipo de vestido que será usado e, claro, o seu estilo. Uma boa dica é optar por um visual mais natural e elegante, com uma pele bem feita, olhos definidos e lábios em tons mais discretos.

Outra dica importante é testar a maquiagem antes do dia do casamento. Experimente diferentes visuais em casa e observe como eles ficam em diferentes iluminações e ambientes. Aqui, separamos algumas dicas para uma maquiagem de casamento.

Maquiagem para casamento durante o dia

O casamento diurno tem um ambiente mais descontraído em comparação ao noturno, refletindo-se nas escolhas de vestuário e maquiagem da noiva, madrinhas e convidados. Para criar uma maquiagem mais natural para o casamento diurno, é importante aplicar menos camadas de produtos ou optar por produtos leves, como base de cobertura leve, blush sutil e lábios em tons neutros. Além disso, evite olhos muito escuros ou brilho excessivo na maquiagem.

Maquiagem clássica

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikki_Makeup (@nikki_makeup)

Um toque de brilho nos cantos dos seus olhos irá fazê-los parecer mais largos e brilhantes. Combine com um batom rosa claro e sobrancelhas bem cuidadas, e pronto.

Pele glow

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikki_Makeup (@nikki_makeup)

Aqui, invista no glow da pele, desde as maçãs do rosto até os lábios.

Pele bronzeada

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Allana Davison (@allanaramaa)

Optar por uma paleta de maquiagem monocromática com sombras cremosas em tons de marrom e um batom combinando, dá à pele um bronze suave e lindo!

Pálpebras brilhante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikki_Makeup (@nikki_makeup)

Dá para ter brilho na maquiagem diurna, sim. A mistura de sombra de olho com brilho champanhe e cinza fosco é a combinação perfeita para realçar os olhos de forma brilhante!

Toque de cor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tasha Green (@tashaggreen)

É um casamento mais descontraído? Não tenha medo de incorporar alguma cor nos olhos na maquiagem – como uma pincelada de rosa nas pálpebras e lábios.

Maquiagem para casamento noturno

Para um casamento à noite, a maquiagem pode ser mais dramática e intensa. É uma ótima oportunidade para usar cores mais escuras e ousadas, como tons de vinho, roxo e preto. Os olhos podem ser destacados com sombras esfumadas e cílios postiços – se for do seu agrado, é claro.

Continua após a publicidade

Se quiser um olhar mais natural, vale também apostar em um batom vermelho escuro ou roxo profundo pode ser usado para dar um toque de glamour à maquiagem.

Delineado esfumado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pakkhi P. Siroya (@pakkhi)

Use um delineador para dar aos olhos profundidade com um belo contorno – apenas certifique-se de que seja à prova d’água para evitar qualquer borrão causado pelas lágrimas de felicidade.

Destaque para os lábios

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikki_Makeup (@nikki_makeup)

Se a ideia de uma maquiagem discreta faz você bocejar, opte por algo um pouco mais ousado. Este olho esfumado com brilho e lábios com batom vinho são o melhor exemplo de sofisticação combinada a um toque de rebeldia.

Delineado gatinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

Um clássico? O delineado gatinho que nunca sai de moda! Combine o delineador com uma sombra esfumada e cílios postiços para dar profundidade ao olhar.

Batom vermelho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nyma Tang (@nymatang)

Por que não apostar em um fator uau para uma festa? Com um batom vermelho marcante. Mantenha o restante da sua maquiagem discreta, para realçar o bocão.

Brilho sutil

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALICE x T (@alxcext)

Uma pitada de glitter é ótima para iluminar e realçar os olhos. Adicione um batom nude rosado e um toque de bronzer para completar o look.