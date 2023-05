Madrinhas de casamento de terno: 10 looks para te inspirar

Os casamentos tradicionais continuam com seu espaço, principalmente os religiosos. Mas, nos últimos anos, as cerimônias modernas têm se destacado, permitindo que noivos e convidados expressem mais seu estilo. Esse reflexo é visto também nas roupas: agora, os vestidos saem um pouco de cena e em seu lugar entram estilosos ternos femininos ou sem gênero. As madrinhas e as noivas entram neste balanço, explorando peças não convencionais.

O uso de terno ou smoking em casamentos não é apenas uma opção por estilo, mas também para abraçar convidados e casais LGBTQI+. “É uma evolução muito linda de ver acontecendo, cada vez mais a gente vê casamentos LGBTQI+ e o quanto eles trazem muita personalidade, além de muita representatividade”, conta Fernanda Cruz, editora-chefe de conteúdo do iCasei.

Ela também conta que esse movimento vem ocorrendo desde 2019 e é mais comum em cerimônias minimalistas e intimistas – mas isso não precisa ser regra! Vamos às imagens de inspirações de ternos para madrinhas de casamento ou noivas?

Terno acetinado

A Zendaya é um nome conhecido por entregar estilo e elegância. A atriz sabe como usar um paletó, o que faz dela uma ótima inspiração. Conjuntos de cetim podem ser impecáveis ou duvidosos, é preciso escolher com cuidado. Tons sóbrios funcionam melhor e garantem uma linha mais chique. Abaixo, temos Zoey Deutch com outro exemplo de terno, com um toque acetinado na lapela.

Terno colorido

Cate Blanchett é outra atriz que adora usar terno, ela é adepta dos modelos mais diferentões, com cores e estampas. Na foto acima, ela usa um conjunto verde pastel com um toque vintage de laço como cinto. Independente do horário do casamento, é seguro explorar as cores, dos tons mais claros aos intensos.

Terno branco para noivas

Não poderíamos deixar de lado os ternos brancos, que podem ser usados por noivas. Há diferentes modelagens e vale investir em um modelo sob medida, que você possa deixar com seu estilo. Dá para colocar penas, brilhos ou ir com algo mais tradicional.

“Já vimos em muitas noivas, principalmente no branco e off-white, alguns com detalhes, outro mais minimalistas, ou seja, tem para todos os gostos e estilos, o que é ótimo”, completa Fernanda Cruz, do iCasei.

Terno aveludado

Além de tecidos acetinados, paletós em veludo são outra ótima opção para ocasiões formais.

Terno de paetê

Tem um blazer de paetê e não sabe onde usar? Um casamento pode ser uma excelente oportunidade, seja você madrinha, convidada ou a própria noiva. “O casamento é muito sobre ser você mesmo, não faz o menor sentido usar algo ou fazer algo que não combine com a sua personalidade e estilo. Cada vez mais vemos os casais imprimindo a sua personalidade, e acredito que isso só tende a crescer cada vez mais”, pontua Fernanda Cruz.