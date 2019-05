Manicure inventa jeito inusitado de trabalhar e viraliza na internet

Aos 20 anos, a manicure Thais Amorim já acumula mais de 7 anos de experiência de carreira. Mas tanto tempo de trabalho teve seu custo: cada atendimento de pedicure realizado lhe rendia dores nas costas por causa das muitas horas em uma mesma posição.

Foi então que, com muita criatividade, ela encontrou uma solução e projetou uma cadeira especial, a qual chamou de “Trono das divas“. Nela, a cliente fica em uma posição um pouco mais alta, com os pés na altura perfeita para que Thais possa trabalhar sem precisar se curvar. “Bora lá, fazer pé sem dor… A cliente não cansa as pernas, com o ‘sobe e desce’. E a profissional evita a famosa dor nas costas e joelhos! Eu estou amando!”, escreveu ela em seu Facebook.

Aos poucos, a postagem começou a se espalhar pela rede social, primeiro em páginas relacionadas à profissão. Mas logo alcançou perfis de humor de grande porte, como ‘O Brasil que deu certo‘, no qual teve quase 3 mil comentários e 1,5 mil compartilhamentos. “Os fisioterapeutas piram no bom uso da coluna”, escreveu uma seguidora da página. Outra brincou: “Essa manicure já tá em 2068. A coluna agradece”.

Em seu próprio perfil, Thais tem compartilhado as postagens, mostrando que ficou surpresa, mas que também se divertiu, com toda a repercussão.

Que tal a ideia? Genial, não? 😉

