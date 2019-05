Esta técnica promete deixar suas unhas mais fortes e resistentes

Se você sofre com unhas fracas, vai amar essa novidade. A blindagem de unhas é uma novidade no mundo da beleza e promete revolucionar todo o jeito que você cuida delas.

A técnica, também conhecida como “banho de gel” ou “banho de verniz”, consiste em uma cobertura das superfícies feita com materiais em gel ou acrílico. Além disso, o procedimento auxilia no crescimento natural das unhas, evita quebras e permite prolongar o tempo de duração do esmalte.

Mas lembre-se que a blindagem não é um tratamento médico, ela somente protege as unhas naturais.

A técnica é super rápida de ser feita e deve ser realizada em salões de beleza, já que exige a utilização de produtos profissionais.

Entenda os passos da blindagem

Tudo começa com uma limpeza das oleosidades da unha, feita com o auxílio da lixa. Em seguida, aplica-se uma solução à base de álcool para limpar por completo a lubrificação natural e higienizar a área.

Após estes passos, aplica-se a primeira camada do primer ácido, que possui função anti séptica. Logo depois é a hora de passar o primer em gel e levar as unhas à cabine de luz para secar. Este passo deve ser realizado duas vezes.

Por último vai o top coat, responsável por dar brilho e garantir a fixação da camadas inferiores.

Após todos esses passos, se desejar, é hora de escolher sua cor predileta e partir para a esmaltação.

