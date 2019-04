As 5 cores de esmaltes mais pedidas nos salões

A hora de escolher a cor do esmalte para pintar as unhas pode ser um momento bem difícil já que existe uma quantidade imensa de opções. A equipe de CLAUDIA conversou com a nail stylist Grazielle Matos para saber quais são as cores mais pedidas nos salões.

Agora vai ficar muito mais fácil escolher e, de quebra, você ainda ficará por dentro das tendências. O melhor de tudo é que as cores super combinam com a paleta de outono.

Confira 5 cores de esmaltes mais pedidas:

Neon

Os anos 90 voltaram com tudo e os tons neons são a prova. Eles são bem chamativos, deixam as mãos em evidência e são perfeitos para quem está em busca de uma solução para alegrar o visual.

Vermelho

Clássicos nunca saem de moda, e esse é o caso do vermelho. Simplesmente não tem como errar. Não importa se você vai a algum evento ou se quer apenas pintar a unha para o dia a dia, o tom sempre vai bem. Aposte também nas variações de vermelho, como tons mais terrosos.

Nude

O nude faz sucesso há algum tempo, mas agora ele está ainda melhor já que as marcas resolveram apostar em linhas mais completas com opções para todos os tons de pele. Ou seja, dá para usar e abusar, sem se importar de repetir algum tom.

Rosa ‘velho’

Essa cor está fazendo o maior sucesso nas mãos de blogueiras e famosas. Com um tom mais maduro e chique do que o rosa, ele deixa as mãos super femininas, sem parecer muito angelical. É uma super apostar no mundo das unhas.

Nova francesinha

As combinações também são uma ótima opção para quem quer ficar por dentro das tendências. A dica é deixar de lado as tradicionais unhas francesinhas com branco e optar por misturar o nude com uma francesinha preta. Você também pode deixar a sua imaginação comandar e escolher cores que se completam e que você goste mais.

