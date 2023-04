Luzes free hands: conheça a técnica que agride menos os fios

Quando falamos sobre coloração dos cabelos com mechas, todo cuidado é pouco – seja na escolha do profissional, produtos utilizados ou manutenção, em casa ou no salão. É importante entender que você vai precisar se dedicar para manter os fios saudáveis. Existem métodos e métodos, sendo que alguns são menos abrasivos, mas não anulam uma rotina especial de atenção. Pensando em facilitar a vida das mulheres, o hair stylist Eduardo Lemoz aprimorou a técnica de luzes free hands, nomeando de Free hands H20. Em entrevista à CLAUDIA, ele contou mais sobre o procedimento.

O que são luzes free hands?

Geralmente, para fazer luzes, os profissionais usam papel alumínio ou uma touca nos fios, na técnica free hands (na tradução, mãos livres) são usadas apenas as mãos para criar mechas. “Eu comecei minha carreira usando papel alumínio e sentia a necessidade de fazer algo que ficasse mais natural”, conta Eduardo Lemoz. Depois de se especializar nisso, ele aperfeiçoou a técnica. O profissional atende no salão Squasso (@squasso_oficial), no Rio de Janeiro.

“Eu não uso o tonalizante para apagar as marcas de descoloração causados pelo descolorante, desenvolvi uma forma de esfumar todas as mechas com o auxílio de água e máscara de tratamento”, explica Eduardo. “Com um pincel, vou esfumando o produto já aplicado nos fios no decorrer do processo de clareamento. Dessa forma eu consigo eliminar naturalmente a marca entre a parte do fio descolorido para a que não teve descoloração.” Esse método abre espaço para um trabalho personalizado para cada cliente. “Eu consigo visualizar perfeitamente o que estou ‘desenhando’ e sentir o movimento do cabelo. É um trabalho bem artístico“, completa.

Quais as vantagens das luzes free hand?

Esse método de coloração traz mais naturalidade para os cabelos, já que não tem “costura” dos fios descoloridos com os naturais. “Eu seleciono mecha por mecha, dando pontos de luminosidade somente com as mãos”, explica o profissional. Os cabelos sofrem menos danos, e Eduardo trabalha com um produto que protege a fibra capilar, o Plex. “Por não usar tonalizante na raiz, o fundo do cabelo permanece intacto, diferente dos outros que alaranjam ou criam um tom mais claro, tendo uma diferença feia quando cresce a raiz”, conta ele, agregando mais uma vantagem.

A técnica free hands não exige um retoque pontual. “Fica totalmente a critério da cliente escolher quando fazer o retoque. Mas eu indico fazer a cada 3 meses, para manter a raiz sempre iluminada, além de ascender os fios da metade para as pontas, onde eu faço o inverso da raiz quando retoco, usando água e máscara só para dar uma luminosidade às pontas sem agredir os fios já descoloridos”, completa.

Se você já tinha achado que vale a pena investir, vale citar que você não precisa passar o dia no salão para fazer essas luzes. “Em torno de duas horas e meia a três horas no máximo” é possível finalizar o procedimento, garante. A técnica free hands funciona para todos os tipos de cabelo, até para quimicamente tratados, mas é importante fazer um teste de mecha para o profissional avaliar seu fio. De acordo com isso, será definido qual tom é possível atingir

Confira abaixo um vídeo de como Eduardo Lemoz faz esse tipo de luzes:

Como cuidar dos fios depois do procedimento?

Apesar do dano menor, é preciso cuidar dos fios descoloridos. “Para essa técnica vale usar qualquer tratamento que tenha na composição aminoácidos. Eles vão ajudar na restauração do fio, trazendo emoliência”, indica o profissional. Os fios passaram por um processo químico, ainda que não tenha sido tão nocivo. Então, vale investir na técnica?