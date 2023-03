SEX/LIFE: Rodrigo Cintra faz raio-x do cabelo das atrizes da série

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você é fã de séries de TV, vai adorar a coluna de hoje. Trouxe algumas características de Billie Connelly, Sasha Snow, Francesca, Trina e Gigi. Sabe de quem estamos falando? Das personagens da série Sex/Life, produção da Netflix, que recentemente estreou uma nova temporada. Vem ver.

Ondulado natural

A atriz Sarah Shahi (Billie Connelly) tem os fios naturalmente ondulados, com um comprimento médio, corte em “V” e com camadas que começam desde o contorno do rosto. Em seu Instagram, é possível observar que a artista geralmente usa uma finalização mais natural, ou seja, sem interferência de fontes de calor, como, por exemplo, secador, chapinha e babyliss. Se identificou? Anote essas dicas para manter as madeixas sempre bonitas como as dela: dê preferência a produtos ricos em óleos, como os de argan e macadâmia, e em elastina, para manter os fios hidratados e com ondas mais definidas. Para finalizá-los naturalmente, aplique um creme com ação ativadora de cachos e amasse as mechas delicadamente usando uma toalha e depois deixe secar. Caso queira investir nas ferramentas de calor para modelar as ondas, aposte em um bom protetor térmico para não danificar a fibra capilar.

Pixie cut loiro

O cabelo da atriz Wallis Day (Gigi) é liso e possui duas características bem marcantes. Uma é o corte pixie, com as mechas do topo mais alongadas e as laterais e a nuca mais curtas, deixando o visual mais estiloso e empoderado.

A outra é a cor, um tom de loiro areia, com luzes finas em todo o topo da cabeça. A técnica deixa um aspecto bastante natural, mas como a raiz não é esfumada, as manutenções precisam ser feitas com mais frequência, a cada 40 dias, assim como o corte, caso contrário, compromete a cor e o caimento do corte.

Vai aderir? Peça ao seu cabeleireiro para te ajudar a identificar qual é a nuance de loiro que melhor harmoniza com o seu tom de pele. Além disso, não se esqueça de fazer o teste de mecha, pois é ele quem dará o norte se os seus fios estão aptos para a nova cor.

Quanto aos cuidados, vale investir em uma linha de tratamento com pigmento roxo, à base de açaí, para neutralizar o amarelamento do comprimento.

Black power

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margaret🤘🏾Odette (@margaretodette)

A atriz Margaret Odette (Sasha Snow) é dona de madeixas médias, com textura crespa e com um corte em camadas arredondadas, que forma um belíssimo black power. No caso da artista, existem dois pontos importantes a serem considerados: a finalização e o corte. Quem tem cabelo crespo/cacheado precisa utilizar produtos à base de óleos para umectar os fios, pois eles tendem a ser um pouco mais secos, além de utilizar um creme com ação ativadora de cachos para melhorar a definição das curvas.

Já o corte precisa ser feito em camadas, para distribuir igualmente o volume e deixar o visual mais harmônico. Mas vale lembrar, elas precisam ser próximas uma das outras, do contrário as madeixas ficarão completamente marcadas e com um aspecto “danificadas”.

Neste vídeo dou mais dicas de como escolher o corte ideal para você:

Liso natural

As madeixas da atriz Li Jun Li (Francesca) têm uma grande quantidade de fios, uma textura lisa e com tons bem escuros. Para algumas, pode ser difícil modelar, pois o peso das mechas faz com que o penteado se desmanche em poucos minutos, o mesmo se aplica para a estilização do corte. Por isso, o ideal é buscar por um profissional que tenha experiência com esse tipo de textura, para evitar erros.

E o segredo será usar texturizadores, como o pó modelador, que é ótimo para dar forma, sem deixar as madeixas oleosas. Gel também pode ajudar. Se você quiser modelar usando fontes de calor, invista em um bom protetor térmico e finalize com um spray fixador, para fazer o penteado durar mais.

Chanel platinado

O corte clássico, que nunca sai de moda, é perfeito para deixar qualquer visual mais elegante, mas também para reforçar outros pontos, como força e autoridade. No caso da atriz Amber Goldfarb (Trina), o loiro claríssimo e a finalização super lisa também dão uma sensação de seriedade. Para quem deseja replicar o visual, mas não tem os fios tão lisos, certamente será necessário usar escova e chapinha. No entanto, vale ressaltar que os cuidados precisam ser redobrados pois, por conta da descoloração, os fios podem acabar sofrendo ressecamento e, dependendo da saúde das madeixas, um corte químico. Portanto, invista em proteção térmica, ajuste a temperatura das ferramentas de calor, e faça tratamentos no salão, para garantir um look saudável e brilhante, como o da atriz.