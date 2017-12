Looks de festa para valorizar a diversidade brasileira

Da mescla de povos, herdamos uma beleza ímpar, resultado das diferenças que definem a peculiaridade dos nossos traços. Nestes looks de festa, valorizamos a diversidade brasileira.

Máximo volume

Respeitar o efeito natural é o melhor jeito de enfatizar os fios. Se faltar definição, apenas modele os cachos com um babyliss bem fino. O make com pontos de iluminação nos olhos e no nariz evidencia os traços finos do rosto. Já o batom vermelho mate dá o tom da produção noturna.

Ao natural

A sombra perolada de efeito molhado, aplicada em toda a extensão das pálpebras, até o cantinho interno dos olhos, valoriza o formato deles, que é bem característico da beleza de Kapai. As sobrancelhas foram definidas com sombra marrom, e a pele, bem levinha, mantém o look fresh.

Esfumado atual

Nem só da cor preta se fazem os makes de festa. O maquiador Raul Melo sugere uma mistura do tom clássico com sombras marrom e berinjela, que evidenciam o brilho dos olhos verdes. “Mescle as cores com um pincel macio para evitar marcações”, ensina. Finalize com um traço leve e esfumado logo abaixo da raiz dos cílios inferiores e iluminador acima das têmporas.

Balada chique

Como os olhos marcantes são o ponto alto da beleza de Alessandra, Raul ensinou um truque que os deixa em evidência. “Após aplicar a sombra, dê acabamento com uma camada generosa de gloss, que pode até ser labial.” O look de aspecto molhado ganha ainda mais charme com batom líquido nude rosado.

Mix de cores

Seque os fios com um pouco de musse para garantir esta textura contemporânea. A dupla batom vermelho e cílios bem definidos (inferiores e superiores) é perfeita para o contraste com o tom quente dos cabelos. Ilumine suavemente as pálpebras, até o canto interno dos olhos, para valorizar esse efeito.

Traço fino

O delineado gatinho reforça a definição do olhar sem alterar o formato. “Marque o côncavo de modo bem sutil, com sombra nude, para não perder a característica oriental”, aconselha Raul. Uma base de textura cremosa dá cobertura de efeito natural (sem pesar) e uma misturinha de blush pêssego e rosado evidencia o tom da pele.

Cachos perfeitos

Para criar textura e arrasar na balada, o truque é aplicar um creme modelador nos fios ainda úmidos, amassá-los com as mãos e finalizar com difusor. Os batons mais escuros, como uva ou marrom, deixam o visual chique e cheio de personalidade.

