Como fazer unhas de salão em casa? Aprenda técnica infalível

Se você não gosta – ou não tem tempo – de ir ao salão com frequência, veio ao lugar certo! Aqui, vamos explorar como fazer unhas de salão em casa, de maneira prática e, prometemos, infalível!

Conversamos a manicure Luiza Nascimento, especialista em cutilagem e esmaltação, para te ensinar um passo a passo completo, sem borrões ou machucadinhos nas laterais.

Confira a seguir este passo a passo completo para unhas impecáveis

Como fazer as unhas em casa

Passo 1: Limpeza e hidratação

Luiza conta que antes de mais nada, é necessário realizar uma boa e velha limpeza das unhas.

Continua após a publicidade

“A limpeza vai ajudar a remover toda e qualquer sujeira que estiver impregnada nas unhas. Gorduras, sujidades, restos de comidas e por aí vai. O ideal é deixar as unhas mergulhadas em água morna com sabão neutro por pelo menos 5 minutos, e só depois você escovar os dedos com muito cuidado”, conta a manicure, que trabalhou como especialista em esmaltação no renomado salão Jacques Janine.

Depois de limpas, as unhas estarão prontas para receber o removedor de esmalte – caso estejam com uma coloração antiga – que, segundo a manicure, previne o ressecamento precoce da cutícula e da unha.

“A acetona, por ser um componente forte e potente, facilita o ressecamento dos cantos das unhas, que acabam inflamando e descamando ao longo do tempo, formando aquelas pequenas peles indesejáveis”, conta.

E para finalizar com chave de ouro este primeiro passo, não se esqueça de aplicar um bom hidratante de cutículas, para manter tudo bem hidratado e livre de descamação.

Continua após a publicidade

“Usar hidratantes à base de óleos ajuda a nutrir ainda mais as unhas, garantindo fortalecimento e cutículas finas e firmes. O meu favorito no dia a dia é o óleo de coco, que também permite que a cutícula móvel fique mais emoliente, facilitando a sua remoção na hora da cutilagem”, acrescenta.

Passo 2: como remover cutículas

E por falar em remoção da cutícula, Luiza explica que este passo pode ser facilmente descartado, já que nem todas as adeptas à manicure preferem a remoção desta pele responsável pela saúde das unhas.

“A cutícula serve como uma película protetora para a unha e sua remoção excessiva poderá causar enfraquecimento da lâmina, provocando quebras ou até mesmo inflamações causadas por microrganismos. Retire apenas o excesso de pele que estiver aparente nas unhas, a famosa cutícula móvel. Ela é extremamente fina e esbranquiçada. Se preferir, poderá seguir sem a necessidade desta remoção”, exemplifica.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que todos os instrumentos utilizados para a remoção de peles e unhas nos dedos, deverão ser esterilizados e jamais compartilhados.

Passo 3: Corte e lixamento das unhas

Após a remoção da cutícula, chegou a hora de aparar as unhas. Luiza revela que o melhor instrumento para cortá-las são as tesouras de pontas finas, próprias para cortes de unhas.

“As tesourinhas possuem um formato anatômico, ideal para realizar aparos redondos e simples. Em hipótese alguma utilize alicates para cortar as unhas das mãos sozinha. Este instrumento possui melhor desenvoltura quando uma outra pessoa realiza este corte. Agora para formatos achatados, como as unhas quadradas, o cortador de unha garante um efeito reto sem criar pontas nas laterais”, pontua Luiza.

Para o acabamento, a especialista revela que a lixa está entre uma das principais causas para o repartimento das unhas nos cantinhos dos dedos.

Continua após a publicidade

“Manusear a lixa corretamente poderá salvar as suas unhas da quebra e do ressecamento. Segure-a com leveza e arraste a lixa de um lado para o outro, seguindo o formato exato do seu corte. Evite repetir este processo diversas vezes em uma única unha, isso evitará que a lâmina fique com pequenos repicados ou com excesso de pele entre a unha e o dedo”, explica a especialista.

Passo 04: Esmaltação com técnica “7 camadas”

Chegou a hora de escolher o seu esmalte favorito e aprender como aplicar a técnica “7 camadas” em sua esmaltação, que, segundo Luiza, promete uma durabilidade de pelo menos 15 dias sem lascar ou craquelar as unhas.

“O primeiro passo é a aplicação de um produto de tratamento e fortalecimento para as unhas. Poderá ser um fortalecedor de sua preferência, sem nenhuma receita milagrosa que contenha alimentos nesta formulação, como alho e especiarias. Utilize apenas o conteúdo do esmalte de tratamento, evitando assim possíveis quadros de fungos e bactérias em suas unhas”, alerta a especialista.

Continua após a publicidade

Após a primeira camada de base fortalecedora, Luiza conta o porquê da principal curiosidade por trás da próxima camada: a base fosca.

“Aplicando a base fosca você estará facilitando o esmalte colorido a fixar ainda mais em suas unhas. Esta etapa remove toda a textura lisa da lâmina, garantindo uma superfície aderente à coloração a ser aplicada. E não se esqueça de deixar tudo secar antes de aplicar a próxima camada”, revela.

Na sequência, o esmalte colorido entra em cena e, com ele, o famoso palito removedor de excessos.

“Aplique outras 3 finas camadas do esmalte colorido de sua preferência, esperando sempre um intervalo de pelo menos 5 a 7 minutos entre cada camada. Remova os excessos com a ajuda do palito com um pouco de remover de esmalte na ponta e algodão”, indica.

E para as duas últimas camadas, o brilho e a proteção garantem que tudo permaneça no lugar com um toque de profissionalismo em suas unhas.

“O óleo secante poderá ser aplicado em pequenas gotas em cima de cada unha que será finalizada com uma generosa camada de top coat ou extra brilho de sua preferência. Remova os execessos das camadas com a ajuda do palito e um pequeno pedaço de algodão, caprichando principalmente na correção de cada excesso e cantinho da unha”, finaliza.

Unhas de salão nunca foram tão fáceis de serem aplicadas. Intactas e bonitas por muito mais tempo!