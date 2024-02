Estes são os maiores lançamentos de beleza de fevereiro!

Em um piscar de olhos, o mês acabou e não poderíamos deixar de relembrar os grandes lançamentos de beleza de fevereiro, indo desde o glitter para pular o Carnaval – quem sabe já criamos o estoque para as próximas edições – até a chegada de coleções aguardadas, como da Rabanne Beauty ao Brasil. Saiba o que vale a pena na hora de renovar o nécessaire.

Novidades de fevereiro na maquiagem

Sephora | Estreia de Rabanne Beauty

Ainda em 2023, a marca de luxo Rabanne revelou sua entrada no mundo da beleza através da Rabanne Beauty e, desde então, estávamos esperando ansiosas pela chegada dos produtos ao Brasil.

A coleção se desdobra em três universos, o Eyephoria, para quem gosta de olhos expressivos e marcantes, o Rouge Rabanne, para lábios no estilo parisiense, e o Arts Factory, para quem gosta de liberdade na criação de looks de maquiagem.

Entre as novidades para os olhos, a Rabanne Beauty apresentou o Top Coat para cílios Famous (R$189,00), e a Máscara para Cílios 5 em 1 (R$189,00), que se centraliza no preto intenso, alto volume, definição natural, comprimento e curvatura.

Ainda para os olhos, o Primer para os cílios Famous (R$169,00) é um sérum translúcido que prepara, cuida e nutre para uma definição natural.

Já para quem gosta de um pouco de criatividade, a Rabanne Beauty trouxe as sombras líquidas Colorshot (R9,00), com textura cremosa e três acabamentos diferentes: matte, metálico e perolado.

Por fim, temos as Paletas de Sombras (R$299,00), com diversos acabamentos multissensoriais, altamente pigmentadas e sensação de segunda pele.

Já nas novidades para os lábios, temos o Balm Labial (R$199,00), que chega com tonalidades naturais e acabamento brilhante para sobreviver ao dia.

E para quem gosta de cor intensa e acabamento de batom, a Rabanne não deixou de entregar com o Batom Famous Lipcolor (R$199,00), que conta com acabamentos metálico e matte.

E também itens para quem gosta de makes mais criativos! A Rabanne Beauty traz o Glitter em Pó Pure Metals (R$199,00), desenvolvido com uma fórmula vegana e pigmentos puros feitos para brincar, proporcionando um brilho metálico duradouro.

Por fim, temos o Shimmer Bomb (R$239,00), um spray de maquiagem vegano. Quem aí já está correndo para comprar?

Bruna Tavares | BT Ovni

Se tem uma linha de maquiagem que está sempre tentando inovar é a Bruna Tavares. A marca chega com a coleção BT Ovni, BT Space e BT Alien – perfeita para quem gosta de looks messy girl ou grunge.

A coleção, inspirada em E.T’s e galáxias, conta com produtos 3 em 1 em nove cores, que vão do verde neon (e quando dizemos neon, é bem neon mesmo) até o preto cintilante.

Os produtos com efeito glossy e matte, podem ser usados nos lábios, olhos e na face. E o que podemos fazer com eles? Desde delineados gráficos até um simples gloss!

BT Ovni | Linha Bruna Tavares Compre agora: Beleza na Web - R$ 55,90

Kylie Cosmetics | Linha Lip Oil

Vamos para mais um dos lançamentos mais aguardados? Quando se trata de maquiagem, a Kylie Cosmetics é uma das mais reconhecidas no mercado de marcas de beleza de celebridades.

A novidade da vez é a linha de lip oils (óleo para os lábios), que conta com o sabor regular de coco e outros quatro sabores de edição limitada, sendo eles melancia, maracujá, romã e morango.

Beleza na Web | Nah Cardoso by BLZ

A Beleza na Web, maior plataforma digital de beleza do Brasil, está lançando a sua primeira linha de maquiagens ao lado da influenciadora Nah Cardoso, com o tema “Beleza em Movimento.

A linha, que é totalmente vegana e cruelty free, conta com novidades para todos, como o Gloss Labial Glossy Lips Nah Cardoso by BLZ, que possui brilho espelhado e efeito glossy, em duas cores diferentes. Ainda nos lábios, a plataforma conta com o Lápis Labial Soft Liner Nah Cardoso by BLZ, que possui efeito matte.

Além disso, a coleção chega com a Paleta de Sombras Glam to Go Nah Cardoso by BLZ, com 18 cores pigmentadas, em acabamentos matte, aveludado, cintilante e super brilho.

Para complementar o look dos olhos, a Caneta Delineadora Easy Liner Nah Cardoso by BLZ garante secagem rápida e longa duração.

E, por fim, temos o Blush Stick On The Go Nah Cardoso by BLZ, que possui um formato prático em stick para te acompanhar na correria do dia a dia.

Yves Saint Laurent Beauté | Lash Clash Blue

Os cílios coloridos estão tomando conta do mercado de beleza, então nada melhor do que atualizar o estoque de máscara, desta vez abandonando os clássicos e partindo para um toque de ousadia.

A Yves Saint Laurent Beauté apresenta uma nova versão, o Lash Clash Blue. O tom é inspirado na cor usada pelo pintor Jacques Majorelle na fachada de seu estúdio em 1931. Quem aí já está ansiosa para testar e inovar?

Novidades de fevereiro para skincare

M.A.C | Foam Cleanser

A M.A.C complementou a linha Fresh Canvas com um Foam Cleanser, um creme que se transforma em uma espuma perfeita para a lavagem do rosto.

O cleanser é formulado com extrato de peônia japonesa, ácido hialurônico catiônico e 20% de glicerina, o que garante uma limpeza profunda e ainda mantém a hidratação da pele.

Clinique | Mousse de Limpeza Facial Take The Day Off

A Clinique garantiu uma limpeza profunda com o Mousse de Limpeza Facial Take The Day Off. Durante a aplicação, o produto se transforma em uma espuma macia e reconfortante, que nutre e hidrata enquanto remove maquiagem, sujeira, oleosidade e outras impurezas.

CARE Natural Beauty | Super Cleansing Foam

A CARE Natural Beauty também veio com o seu próprio Cleansing Foam, que promove uma limpeza profunda e gentil para todos os tipos de peles, inclusive as sensíveis. O lançamento conta com propriedades regenerativas, purificando a pele e retirando impurezas e o excesso de oleosidade, além de proporcionar um toque suave, com aspecto saudável e nutrido e, claro, manter o PH fisiológico.

E se isso não te convenceu, o Super Cleansing Foam possui em sua fórmula um ativo inovador: Renew Zyme AC, composto que atua na renovação celular.

Estée Lauder | Advanced Night Cleansing Gelée

A Estée Lauder trouxe mais um gel de limpeza facial, que remove maquiagem de longa duração, impurezas e radicais livres. Assim como os anteriores, o gel renovador transforma-se em uma espuma fofa e macia que gentilmente limpa a pele com eficácia – sem afetar o manto ácido e a barreira hidratante.

Ele é formulado com aminoácidos como Glicina, Serina, Ácido Glutâmico, Ácido Aspártico, Leucina, Prolina, Treonina, Valina, Isoleucina, Histidina, entre outros.

Mantecorp Skincare | Hydraporin AI Óleo de Limpeza

A Mantecorp também veio recheada de novidades, e a primeira delas é o Hydraporin AI Óleo de Limpeza, que pode ser utilizado no corpo e no rosto, oferecendo limpeza com ação calmante e sensação de pele hidratada após o enxágue.

A segunda novidade da marca é o Ivy C Aqua, um sérum que possui vitamina C nanoencapsulada, que atua nas camadas mais profundas da pele, combatendo o envelhecimento, reduzindo poros e linhas finas, e promovendo hidratação profunda graças aos 3 tipos de ácido hialurônico na formulação.

L’Occitane en Provence | Flor Immortelle

A L’Occitane também apresenta seu próprio óleo, que elimina as impurezas e excesso de oleosidade. O complexo de tratamento cosmético auxilia na prevenção da perda de firmeza da pele e reduz o aparecimento de rugas.

Novidades de fevereiro para o cabelo

Braé | Blonde Repair Leave-in

Temos loirinhas de plantão? Esse produto foi feito para vocês. A Braé Cosmetics amplia a linha de cuidados diários Blonde Repair, desta vez com um leave-in para atender aos fios descoloridos.

Ele age nas camadas danificadas por processos químicos garantindo regeneração, fortalecimento e reposição de nutrientes essenciais para a fibra capilar. O lançamento ainda garante proteção térmica e proteção antidesbotamento.

O produto é enriquecido com um poderoso blend de óleos de macadâmia e girassol e aminoácidos, e deve ser aplicado diretamente nos cabelos secos ou úmidos.

Natura | Lumina Brilho e Proteção da Cor

A linha Brilho e Proteção da Cor, que prolonga a cor dos cabelos por até 10 semanas e reforça o brilho intenso, é a novidade da Natura. Os produtos possuem em sua formulação ativos como a exclusiva Biotecnologia Pró-teia de Natura Lumina, uma proteína vegana que regenera os fios danificados de dentro para fora, deixando os cabelos 2x mais fortes.

Ela conta com o Shampoo Revitalizante, que promete remover os resíduos nos fios, além do Condicionador Protetor, que combate a porosidade.

Para a finalização dos fios, temos a Máscara de Blindagem e Spray anti-desbotamento e brilho.

Novidades de fevereiro em perfumaria

O Boticário | Perfume Egeo Joy Effect

Procurando por um aroma novo para o dia a dia? O Boticário veio complementar sua linha de perfumaria Egeo, desta vez com o Joy Effect, fragrância inspirada nos festivais de música e que será o aroma do Lollapalooza 2024.

A fragrância traz notas marcantes que combinam com diferentes gêneros, personalidades e momentos do dia, e a novidade conta também com a Caneta Multifuncional Egeo E.Joy.

Já sabe quais novidades vai chamar de suas?