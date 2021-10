Hidratação e perfumes: os melhores lançamentos de beleza de outubro

Atualizado em 18 out 2021, 14h56 - Publicado em 18 out 2021, 14h00

Por Anna Paula Chagas Atualizado em 18 out 2021, 14h56 - Publicado em 18 out 2021, 14h00

1. Encanto à primeira vista

Chegou ao Brasil a Anastasia Beverly Hills. A marca foi fundada pela romena Anastasia Soare, que trabalhou com estética nos Estados Unidos e virou expert em design de sobrancelhas. Sua linha específica para a região virou a favorita de celebridades. Entre os produtos, todos veganos, está a Paleta de Sombras Soft Glam (309 reais). Compre aqui!

2. Realce!

Edição limitada, o iluminador RoseGlow Highlighting Powder (199 reais), de Laura Mercier, tem a tecnologia Pearl Blend, com pérolas ultrafinas que refletem a luz. É indicado para todos os tipos de pele, com a promessa de se autoajustar ao tom e garantir acabamento sutil. Compre aqui!

Veja também: Indicada ao Oscar, lançando álbum e livro infantil: Cynthia Erivo faz tudo! E brilha demais

3. Alta potência

Botik, a marca de cuidados faciais do Boticário, lança uma linha completa com ácido glicólico, ativo que promove a renovação celular. O Sérum de Alta Potência Facial (154,90 reais) faz esfoliação química sem causar descamação. Em duas semanas, reduz os poros visíveis e, em quatro, controla a oleosidade da pele e diminui as linhas de expressão. Compre aqui!

4. Glamour antigo

Nascida em Los Angeles, a O.P.I celebra seus 40 anos com uma homenagem à cidade. A Hollywood Collection resgata o glamour do cinema – os esmaltes da marca já estiveram em filmes, como Legalmente Loira. A linha tem dez tons, como o Bee-hind the Scenes (amarelo) e o I’m an Extra (a partir de 36,90 reais cada um), todos com a promessa de longa duração. Compre aqui!

Veja também: Em documentário, Paula Braun mostra amor de casais juntos há 50 anos

5. Com delicadeza

A fragrância floral oriental Coach Dreams Sunset (379 reais, com 40 ml), da Coach, tem notas de sorbet de pera, bergamota, jasmim, magnólia, fava tonka (mais conhecida como cumaru) e baunilha. O efeito degradê do frasco remete às cores do céu. Compre aqui!

Continua após a publicidade

6. Cheiro de flores

True Passion Noir (99,90 reais, com 60 ml), da Mary Kay, leva frésia, âmbar, rosas negras, madeira de sândalo australiana e rosas negras.

7. Beleza descomplicada

A Vult renovou toda sua linha de skincare e ainda adicionou seis produtos novos ao portfólio focando numa rotina prática e eficiente. O Demaquilante em Gel (25,90 reais) remove a maquiagem sem precisar de enxágue posterior. A textura diferente ainda promete manter a hidratação por 24 horas após o uso. Compre aqui!

Veja também: Mais cor e produtos multifuncionais: a pandemia mexeu na rotina de beleza

8. Combo multiação

O Gel-Creme Complex Antissinais (159,90 reais), da Età Cosmetics, auxilia na recuperação da firmeza e da elasticidade, reduz as manchas, promove ação preenchedora de rugas e aumenta a luminosidade da pele. A fórmula cria uma película protetora que mantém a hidratação do tecido.

9. Para a rotina

O Mat Perfect Clareador (89,90 reais), da Eau Thermale Avène, tem FPS 70 e tripla ação antimanchas, que promete clarear, previnir e uniformizar a pele. Disponível em duas tonalidades, leva vitamina E e água termal. Compre aqui!

Veja também: De dona de casa a império de beleza – quem é Tiffany Masterson?

10. Na onda

Para cacheadas e crespas do 2A ao 4C, a Kérastase lança Curl Manifesto, coleção com foco em hidratação, redução de quebra e de frizz. À base de mel de Manuka e ceramidas, os seis produtos, entre eles o Crème de Jour (279 reais), foram desenvolvidos com base na opinião de 60 consumidoras convidadas a participar do processo de criação. Compre aqui!

11. Começo bom

Depois de anos de uma carreira consagrada, o maquiador Helder Rodrigues lança sua marca de beleza limpa, com ingredientes naturais, a Hero Beauté. O Balm Multifuncional (120 reais) tem alta pigmentação e pode ser usado na boca, nas bochechas e pálpebras. Com alta pigmentação e textura aveludada, está disponível em duas tonalidades, acerola e marrom.