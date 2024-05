Guerlain reverte €1 milhão de vendas para preservação das abelhas

Nós dependemos das abelhas, e a Guerlain sabe bem disso. Tanto é que a marca destinou um milhão de euros (R$ 5,59 milhões) para a preservação desses insetos, depois de reverter 20% de suas vendas mundiais entre 20 e 22 de maio.

Relacionadas Sociedade Extinção das abelhas pode definir o futuro da alimentação



A casa de cosméticos francesa também trouxe uma releitura limitada de dois produtos – o óleo rejuvenescedor e o pó terracotta – para ajudar a combater as taxas de queda da população mundial de abelhas.

Acontece que 35% da produção mundial de alimentos – frutas, vegetais e grãos – depende de polinizadores, especialmente das abelhas, segundo relatório da IPBES.

Continua após a publicidade

O problema é que a queda nas populações de insetos é uma realidade, por fatores naturais e pela ação humana, com a destruição do ambiente das abelhas selvagens e do uso massivo de agrotóxicos e agroquímicos.

Relacionadas Sociedade Extinção das abelhas pode definir o futuro da alimentação

Foi nesse cenário que, há mais de 10 anos, a Guerlain se comprometeu em proteger as abelhas. A marca criou o Programa de Conservação Guerlain For Bess, que reúne mais de quinze parceiros e iniciativas em todo o mundo, o Women For Bess, que capacita as mulheres para o empreendedorismo apícola, o Bee School, que sensibiliza a nova geração para a proteção das abelhas, e a plataforma Bee Respect.

Neste ano, a maison convidou o fotógrafo Joris Vetger, com trabalho focado em insetos, para a campanha do World Bee Day (Dia Mundial das Abelhas), que aconteceu em 20 de maio. Além disso, reverteu 20% das compras feitas no mundo todo de 20 a 22 de maio para seu programa de conservação, o equivalente a um milhão de euros.

Óleo Rejuvenescedor Avançado Entre os lançamentos em homenagem à data, ela trouxe o famoso Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil (Óleo Rejuvenescedor Avançado). Produzido com os mais poderosos produtos apícolas, ele recebeu uma nova embalagem, que foi desenhada pela dupla de ilustradores Oniriq. O design do frasco agora apresenta uma decoração em homenagem ao Bee Day. Compre agora: Guerlain - R$ 869

Continua após a publicidade

Pó Terracotta A Guerlain também fez uma edição especial de um de seus produtos mais vendidos mundialmente: o pó Terracotta Light, no tom 03. Para a ocasião, esta versão exclusiva do pó apresenta a abelha – emblema da Guerlain – e celebra o Superbloom. São dois dois tons de blush – um rosa brilhante e um coral intenso – e um tom de bronzer. Compre agora: Guerlain - R$ 359

Mais fotos de Joris Vetger

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade