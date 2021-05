O efeito natural da dolphin skin, a pele iluminada, é perfeito para a make

O “dolphin skin” (ou pele de golfinho) é assim conhecido nas redes sociais pelo efeito espelhado construído com camadas finas de produtos iluminadores – até a base e o blush, aplicado no topo das bochechas, possuem partículas de brilho. Delicado, o look natural permite acentuar as sardas com maquiagem, como foi feito aqui. O toque final fica pelo ponto cintilante rosado no canto interno dos olhos.

Para aumentar a intensidade, acrescente aos olhos contorno de lápis cremoso preto – o look ensaia um retorno após aparecer nos desfiles de alta-costura de Dior e Chanel. Os traços grossos e esfumados sobrepõem uma sombra marrom, que garante o efeito de profundidade do côncavo.

Quem quiser investir ainda mais no brilho pode optar por uma sombra marrom com fundo quente e finalizar com uma camada de gloss transparente aplicada por toda a pálpebra. Abrir mão da máscara para cílios deixa o visual contemporâneo.

Fotos Andrea Dematte • Beleza Edu Hyde • Edição de beleza Isabella Marinelli • Modelo Renata Calheiros (City Models Paris)

