Encontrar o estilo perfeito de make é um desafio para quem usa óculos, já que não são todas as técnicas que combinam com o olhar de quem tem esse acessório na rotina. Mas, acredite, é possível destacar o olhar com eles, já que também acrescentam um toque elegante ao look. Para conseguir as melhores produções, CLAUDIA conversou com o maquiador Allex Cardoso, que traz diversas dicas de maquiagem para quem usa óculos.

Aposte nas máscaras de cílios e delineados!

Se deseja trazer maior destaque para o olhar, a máscara de cílios pode ser uma grande aliada: tanto nos cílios inferiores, quanto superiores. Além disso, de acordo com o artista, demarcar a raiz dos cílios superiores com um lápis ligeiramente esfumado ou com um delineador pode ajudar a valorizar ainda mais os olhos.

E as sobrancelhas?

Geralmente as sobrancelhas ficam escondidas atrás das armações, o que faz com que elas percam evidência. Entretanto, o preenchimento é sempre necessário. “Pode ser feito com sombra para quem gosta delas mais uniformes, ou com canetas delineadoras de sobrancelha simulando risquinhos para dar um ar mais natural”, aponta Allex. “E, além disso, a gente pode manter os pelos em ordem em uma direção ascendente para a diagonal, que é para dar a sensação de olhar mais aberto”, complementa.

Como lidar com a marca da armação?

Quem usa esse acessório já percebeu que, na região de atrito entre a armação e a pele, a maquiagem é sempre danificada, deixando a marca dos óculos. Para evitar que isso aconteça, use e abuse dos primers antes da base, selando com pó e aplicando bastante fixador de maquiagem.

Caso seja inevitável, carregar um retoque na bolsa pode ajudar na ocasião.

Escondendo olheiras e manchas

Para corrigir as olheiras que muitas vezes podem ser ampliadas por conta das lentes, os corretivos tons de salmão e alaranjados são uma boa aposta. Esses neutralizam a cor escura da região abaixo dos olhos e devem ser aplicados em toda a área a ser corrigida com leves batidinhas.

Em seguida, aplicar um corretivo próximo do tom da base por cima, e por último, um de tom mais claro para iluminar o canto interno dos olhos e o canto externo em direção às têmporas.

Toque de cor e acabamentos diferentes

De acordo com Allex, não existe uma técnica específica que valorize o olhar de alguém que usa óculos. Mas sombras, lápis, máscaras e delineadores coloridos e metalizados podem dar um acabamento diferente para a produção e elevar o look, trazendo mais ousadia.

Caso ache que o seu modelo de óculos acaba escondendo um pouco o make dos olhos – o que é bastante comum – outra dica para deixar o visual mais interessante é colocar o foco nos lábios com batons mais vibrantes.