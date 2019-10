Descubra os penteados que combinam perfeitamente com óculos

Assim como os acessórios e a maquiagem, os penteados têm poder de transformar um look básico em algo mais produzido. E para quem usa óculos de grau, eles podem ajudar ainda mais.

As variações do cabelo geram diferentes combinações com as armações e é bem fácil de explorar isso. Sempre pense em penteados e cores que se complementam e favoreçam seu formato de rosto.

Confira 4 penteados para combinar com óculos:

Rabo de cavalo

Para quem usa óculos de grau, o rabo de cavalo costuma ser o preferido. Ele é ideal para evidenciar a armação e deixa o visual mais chique. Seja em sua versão mais séria ou despojada, este penteado nunca decepciona e sempre é uma boa opção.

Tranças

Se você está em busca de um penteado que deixe o look mais elegante e romântico, as traças são ideais. Para variar, você pode escolher opções como escama de peixe, embutida, lateral, entre outras.

Coque

Fáceis de fazer, os coques valorizam todo tipo de rosto e modelos de óculos. Se você está em busca de algo mais despojado, deixe alguns fios soltos sobre as orelhas. Esse penteado é a solução para um típico bad hair day.

Franja

Apesar de não ser um penteado, a franja ajuda a renovar o visual e pode ser feita de várias maneira diferentes. Para quem busca algo prático para usar todos os dias, a mais indicada é a que fica acima da sobrancelha.

Retrô

No estilo vintage ideal, óculos e cabelo devem caminhar lado a lado. Os lenços e as armações de modelo gatinho são ótimas para quem quer um look romântico e fashion.

