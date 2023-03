Durável e com estilo! Dicas de maquiagem para o trabalho

Quando pensamos em ambiente profissional e rotina, o básico vem à tona e todos os exageros são deixados para trás, até porque muitas empresas exigem um dress code sóbrio e naturalidade nas produções. Durabilidade é outro ponto importante, afinal, passamos longas horas no escritório e precisamos que o make permaneça intacto. Para te ajudar a fazer uma maquiagem para o trabalho que seja bonita e capaz de aguentar toda a jornada, conversamos com a maquiadora Graziela Vaz, que entrega truques que fazem toda a diferença.

Qual o estilo de maquiagem para o trabalho?

A verdade é que não existe um estilo de maquiagem ideal para os dias de trabalho, mas sim aquele que te faz sentir-se bonita, e acima de tudo, confortável.

“Sempre prezo muito pelo estilo Beauty, uma técnica que vem tomando proporção no mercado, com produtos de alta qualidade, e resistência que transmite a leveza e sofisticação”, conta Graziela. O estilo Beauty ressalta as características naturais e os traços da mulher, sem grandes transformações e sem pesar na pele.

Importante também ter em mente que tons de sombra mais discretos, como os terrosos, são mais fáceis de ajustar para os mais variados níveis de formalidade. Já com o batom é possível brincar mais: quase todas as cores são bem-vindas. Se quiser ousar um pouco mais nos olhos, mas ainda assim sem chamar muita atenção, os delineadores coloridos são boas escolhas, sobretudo com um fundo neutro.

A preparação da pele é a chave para o sucesso

Não tem como escapar: maquiagem durável depende de uma boa preparação. Comece fazendo a limpeza com seu sabonete facial de costume, e aplique um tônico ideal para o seu tipo de pele, sendo ela oleosa, mista ou seca.

Após a aplicação do tônico, é fundamental utilizar um protetor solar com ou sem cor. De acordo com a especialista, no caso de protetores com cor, é necessário utilizar um hidratante para área dos olhos e nas linhas mais finas do rosto para que ele não gere acúmulos e craquele ao longo do dia.

Blush e iluminador

O blush é responsável por dar aquele ar de saúde, e é essencial em uma maquiagem de trabalho completa. Para não pesar na mão, o ideal é remover o excesso do pincel (seja passando na mão, na bancada ou soprando) antes de depositar no rosto. O iluminador também pode estar presente, mas deve ser quase imperceptível – para isso, prefira as versões em pó, que são menos pigmentadas.

Como equilibrar a maquiagem

A grande dúvida que muitas mulheres têm antes de um dia de trabalho é como manter o equilíbrio entre não parecer tão produzida e não desleixar na beleza. Para isso, muitas optam por fazer um olho mais marcado e não pesar no batom, ou fazer uma pele mais carregada e deixar o olhão de lado. Mas, na realidade, isso depende apenas de como você deseja se mostrar nesse ambiente!

“Sobre equilibrar, isso depende muito da imagem que você quer transmitir através da maquiagem. Tem gente que ama uma pele bem feita e um bocão, então se você quer passar mais seriedade e autoridade essa é uma ótima opção! Mas, caso você queira trazer mais leveza e sofisticação, invista em uma pele iluminada, uma boca nude e máscara para cílios”, defende.

Como reaplicar o filtro solar sem estragar o make?

Um dos grandes desafios para quem trabalha em frente ao computador o dia todo é a luz branca dos dispositivos digitais, e até mesmo as luzes do escritório. A utilização do filtro solar nessas ocasiões é essencial e a reaplicação do produto ao longo do dia é necessária. Mas como fazer isso sem estragar o make?

Graziela conta que hoje existem várias marcas no mercado que têm uma durabilidade extensa, mas o ideal sempre é realizar a reaplicação mesmo acima do que já foi feito, selando com um pó fino nas áreas mais oleosas do rosto. Para isso, você pode apostar em protetores solar em formato de bruma em spray, que não precisam ser espalhados. Filtros solares em formato de pó compacto também são grandes pedidas.

Como fixar a maquiagem nas linhas de expressão e rugas?

Às vezes, durante o trabalho, algumas regiões do rosto acabam marcando por serem lugares de atrito, como, por exemplo, a região do bigode chinês e as linhas de expressão dos olhos. Mas como fazer para manter aquela região bem fixada?

A maquiadora conta que é muito importante selar muito bem as áreas oleosas do rosto, que geralmente têm menos aderência por conta da oleosidade natural do rosto, portanto, fazer uma limpeza ideal para seu rosto e uma hidratação seria uma opção para manter essas áreas intactas.

Aposte nas DermoMakes!

Existem diversas opções de marcas nacionais e internacionais que possuem tratamento ‘DermoMake’, ou seja, maquiagens que tratam a pele. Pesquise as melhores para o seu tipo de pele e aposte nesses tipos de maquiagem para o dia a dia.

Algumas inspirações

Reunimos algumas inspirações de maquiagens discretas que podem ser utilizadas no dia a dia, confira:

