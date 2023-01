Práticos e bonitos: 8 penteados para usar com presilhas

As presilhas no cabelo são um resgate dos anos 2000 (não, ainda não superamos esse retorno). Bella Hadid, Kendall Jenner e Dua Lipa deram o pontapé inicial nesta tendência com aqueles prendedores de garra, ótimos para fazer um coque prático. Mas não para por aí: temos as tic-tic, com strass, estampadas e até cheias de pérolas. Ou, ainda, os grampos com mensagens e em formatos diferentes, como de borboleta, estrelas e mais. Para quem gosta de criatividade, mas sem perder no quesito praticidade, este retorno é daqueles para celebrar muito! Que tal se inspirar nos penteados possíveis com elas?

Quem tem o cabelo curto vai amar as possibilidades que as presilhas oferecem, já que os penteados costumam ser mais limitados. Claro que para quem tem os fios longos, há um mundo de opções também, vem ver:

Menos é mais não se aplica aqui!

Mais é mais e está tudo bem. As presilhas tic-tics podem ser basiquinhas, daquelas que temos aos montes no banheiro e usamos para ficar em casa. Basta aplicar nos cabelos soltos, formando desenhos criativos ou combinando diferentes cores.

Maxi presilhas, por favor

Para controlar a franja, presilhas são as grandes favoritas. Para quem não gosta do básico, os modelos com glitter, pérolas e pedrarias são um atrativo a mais. Você pode usar cinco tipos diferentes, ou apenas fazer um par:

Rabo de cavalo fashionista

Achou o penteado sem graça? As presilhas tiram essa banalidade e, caso o cabelo esteja sujo, essa é uma ótima forma de disfarçar. Vale apostar na combinação de várias presilhas diferentes, ou uma maior que vire destaque.

Presilha apenas no detalhe

Caso o exagero não seja sua praia, dá para manter simples, mas ainda assim com muito brilho. Aqui, Hailey Bieber usa presilha para fazer um charme e deixar seu coque mais interessante.

Mini presilhas também são ótimas

A famosa presilha de borboletinha era um hit nos anos 2000 e voltou para entregar ótimos penteados.