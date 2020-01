As 16 fantasias que mais vão bombar no Carnaval 2019

“Gente é pra brilhar”, já diria a música de sucesso, e por aqui, durante o Carnaval, a frase costuma ser elevada à máxima potência. Também, pudera! Essa é a única época do ano em que é “permitido” sair por aí bem à vontade, banhada em glitter, e vestindo apenas maiôs, bodies, hot pants, saias de tule e suas variações.

Pensando em te ajudar a compor o look folia, o MdeMulher foi atrás das fantasias de Carnaval que mais prometem bombar em 2019. Ao final da pesquisa, chegamos nestas 16 ideias principais, que além de lindas, são criativas e fáceis de fazer em casa.

Do mundo animal aos memes atuais, dos clássicos de antigos carnavais aos hits do momento, opções não faltam para agradar todo e qualquer tipo de foliã.

Girassol

Tendência que chegou de mansinho no último ano, a fantasia de girassol é fácil de reproduzir em casa e fica uma verdadeira fofura. Você pode combiná-la das mais diferentes formas: com biquíni (ou top) e saia de tule, com body/maiô já trabalhado na estampa das flores, colando girassóis falsos em uma camiseta antiguinha… Ah! e se a intenção for montar um look casal, fale para seu boy ou sua mina ir vestido (a) de jardineiro (a), com um regador em mãos.

Sereia

Devemos admitir que a fantasia de sereia não é mais uma simples tendência, mas sim um clássico do Carnaval no Brasil. O bom disso tudo é que, hoje em dia, é facinho encontrar looks completos, acessórios e até maquiagens inspirados no sereísmo por aí, o que ajuda horrores na hora de montar a produção carnavalesca.

Quer fazer em casa? Busque por redes de pescaria, conchas, pérolas e tudo o que for relacionado ao mar, de preferência, com BASTANTE brilho holográfico.

Arco-íris

Para quem abraça – e tem orgulho – de todas as cores, nada melhor do que uma fantasia de arco-íris, que pode ser totalmente personalizável. Dá para acrescentar uma nuvem e deixá-la ainda mais interessante, investir em uma paleta pastel para criar um look fofo, ou apostar nos tons vibrantes e atrair atenção por onde for.

Unicórnio

Assim como as sereias, unicórnios também já viraram tradição de Carnaval, e a fantasia é perfeita para aqueles últimos dias de folia, quando a criatividade não está mais tão em alta assim. O look clássico envolve um top/body/blusinha/biquíni de cor clarinha, coordenado com uma saia de tule fofa – mas, como tudo na vida, o visual também pode ser modificado de acordo com a sua personalidade. O único item essencial, na verdade, é o chifrinho no meio da cabeça.

Abacaxi

Qualquer fruta do mundo pode acabar se tornando fantasia, mas vale dizer que o abacaxi é uma das mais legais de “vestir” – afinal, ele tem uma coroa! Faça em casa com ajuda de cartolina colorida e roupas mais velhinhas, ou invista em looks luxuosos, com acessórios de cabeça e bordados chiques.

Onça

É bem provável que no seu guarda-roupa (ou no da sua mãe, da sua avó, da melhor amiga…) exista uma peça com estampa de onça, e ela pode virar uma ótima fantasia para curtir os bloquinhos. O segredo, aqui, está na maquiagem temática e, se você quiser um lookinho ainda mais completo, é possível finalizá-lo com orelhas de animal print.

Borboleta

Ainda no reino animal, temos borboletas de todas as cores como sugestão para sua fantasia. Mire em uma cor principal e não economize nos acessórios – como asas e antenas – nem na beleza, que pode ser das mais espalhafatosas.

Sol, lua, estrelas e, por que não, o universo inteiro?

Em 2018 começaram a pipocar algumas fantasias de astros, estrelas e planetas, e a gente aposta que, neste ano, a tendência deva pegar geral. Até porque o look, por conta das tiaras decoradas, fica incrível sem muito esforço – basta usar peças metalizadas e a criatividade para fazer seu próprio acessório de cabelo ou, em último caso, guardar uma graninha e adquirir o seu em lojas específicas (o Insta está cheio delas!).

Signos do zodíaco

Deixe o mundo saber que você é uma ariana ~porreta~ com um visual todinho em vermelho e o símbolo do signo pintado no rosto ou enfeitando o cabelo. Não esconda seu lado leonina e coloque a juba para jogo e, se você for de gêmeos, chame a amiga do mesmo signo para montar uma fantasia em dupla. Sucesso!

Look neon

Com toda essa onda anos 80/90 de volta, não estranhe se você vir um monte de gente com seu look neon passeando pelas ruas durante o Carnaval. Maiôs bem cavados, tipo asa delta em cores como verde-limão e pink, tênis grandão, “do papai”, e, claro, pochetes mil formam um visual fluorescente de respeito.

Invista, também, nas viseiras, que protegem do calor e, se quiser deixar tudo mais interessante, coloque uma meia arrastão por baixo do traje de banho.

Coração

Apaixonadas de plantão, românticas incompreendidas, “cupidos” das amigas, essa é para vocês. Uma fantasia de coração atende bem quem prefere fazer o próprio look de carnaval, já que você pode desenhar coraçõezinhos vermelhos e colá-los em uma camiseta branca, por exemplo. Tiaras são outro bônus, assim como peças únicas já estampadas a favor da paixão!

Jennifer (a do Tinder)

O nome do hit do momento é “Jennifer” e, no Carnaval 2019, não será preciso usar o Tinder para cruzar com uma ou várias Jennifers por aí. Marcas já começaram a investir nas tiaras com o nome, mas nada te impede de fazer a sua própria fantasia de Jennifer do Tinder – a gente te ensina! -, com uma pegada bem DIY.

Mulher Maravilha

Garotas geek podem apelar para a boa e velha fantasia de Mulher Maravilha, que já foi sucesso absoluto em outros carnavais, mas não é datada e fica uma gracinha em qualquer pessoa. Claro que você também pode se fantasiar de outras super-heroínas, ou chamar as amigas e montar a liga da justiça completa.

Flamingo

De volta aos animais, convocamos agora as fãs de cor-de-rosa para montar uma fantasia de flamingo de sucesso. Basta juntar diferentes peças em rosa (que você já possui em casa) e, com o look monocromático em mãos, comprar ou fazer as asas e o bico da ave, que também pode aparecer em forma de acessório no cabelo.

Assim como acontece com os girassóis e abacaxis, já existe uma infinidade de peças estampadas com flamingos disponíveis para compra, assim como aquelas boias de piscina no formato do bichinho – outra alternativa para compor a fantasia.

Barbie

A Barbie voltou a ser assunto no Brasil durante as últimas eleições – se você dormiu no ponto, vale conhecer o meme da boneca militante – e garotas que adoram uma zoeira relacionada a política podem desfilar uma fantasia irônica de barbiezinha privilegiada (ou Barbie fascista, mesmo). Diríamos que as plaquinhas com mensagens bem claras, aqui, são essenciais!

Arlequina

O filme novo da Arlequina (ou Harley Quinn) só estreia no ano que vem, mas a fantasia da personagem se consolidou como hit absoluto de Carnaval/Halloween nos últimos anos. Divertido, o lookinho conta com bastante jeans e meia arrastão, além de uma maquiagem das mais copiadas por aí (procure pelos tutoriais do YouTube para reproduzir!), e marias-chiquinhas coloridas, sempre uma ótima oportunidade para inovar no tom do cabelo.

Outras apostas

A gente selecionou as fantasias de Carnaval que, na nossa opinião, prometem dominar os blocos, festas e rolês durante o período, mas a verdade é que a lista é longa e, como bem sabemos, brasileiras não costumam economizar no fator criatividade. Além das produções listadas acima, espere também por muitas fadas (sensatas), plaquinhas com os mais diferentes dizeres (alguns, bem diretos!), memes de cunho político (laranjas, talvez?), Anitta em seus clipes de maior sucesso, os quatro elementos andando em grupo (terra, fogo, água e ar) e as divas clássicas do pop, que nunca saem de moda.

E você, vai de que neste Carnaval?