Delineado esfumado: aprenda a fazer o make da vez

As últimas semanas de moda internacionais tiveram como grande protagonista do make o delineado dos olhos. Dessa vez, a tendência chega em várias versões: gráfico, bem extravagante, superlongo… Este, bem esfumado, apareceu em desfiles como Tommy Hilfilger (foto), Tom Ford e Marc Jacobs (em uma versão um pouco mais exuberante) e é uma opção prática para quem não acerta a mão (ou simplesmente não gosta) do gatinho clássico.

Nesse caso, é possível deixar o traço mais certinho e só com as extremidades esfumadas (como da foto de destaque) ou esfumado por completo e bem extravagante, como o desfilado por Marc Jacobs (foto abaixo). Seja qual for sua preferência, veja o passo a passo básico para adotar já essa tendência:

1) Comece aplicando um primer nas pálpebras. Ele vai facilitar o traço e garantir fixação.

2) Com delineador em gel ou lápis de olho macio, faça um traço simples rente à raiz superior dos olhos.

3) Em seguida, “puxe” o cantinho do delineado para cima formando um ângulo de 45 graus.

4) Assim que finalizar (antes do produto secar), esfume o traço todo (ou só a pontinha) com um pincel de cerdas curtas e achatadinhas, com movimentos de vai-vém.

5) Se quiser, incremente a make esfumando uma sombra até o côncavo e/ou sobre o delineado esfumado.

6) Finalize com spray fixador de maquiagem para garantir que o esfumadinho não se transforme em um borrão no fim do dia.

Dica extra: traços coloridos, com glitter ou de efeito metalizado deixam o make ainda mais fashionista. Pode apostar!