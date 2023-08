Saiba como cuidar da pele seca no inverno

Preguiça de passar cremes, banhos quentes demorados, beber pouca água. Esses são alguns inimigos da hidratação que podem prejudicar, principalmente, as peles mais secas. A situação ainda se agrava durante as baixas temperaturas do inverno.

Segundo a médica Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o nosso suor confere certa umidade para nossa pele e, quando está muito frio, acabamos perdendo isso.

Como saber se a pele está ressecada?

Um dos indicativos mais comuns de pele ressecada é a coceira. Ela pode vir acompanhada de um aspecto craquelado ou acinzentado. Quem tem tendência a dermatites pode ver pioras na pele, assim como em casos de psoríase. “É superimportante a atenção com o banho e isso vale para todo mundo”, diz a médica, que recomenda banhos rápidos, de 5 minutos, com água morna.

Ela também indica usar sabonetes menos agressivos, como os de glicerina ou de bebê. Há ainda os sabonetes da categoria syndet, que são mais hidratantes. “Eles ajudam muito, às vezes até hidratam, são uma opção interessante”, reforça.

Cuidados com a pele do corpo

Em casos de peles secas ou com tendência à dermatite, a médica diz para evitar passar sabonete por todo o corpo mais de uma vez ao dia. O ideal, nesses casos, é focar nas regiões da axila, virilha, mão e pés.

Continua após a publicidade

Após o banho, não tem jeito, é importante passar hidratante no corpo. A médica orienta deixar o creme próximo ao chuveiro, para facilitar o uso. Outra dica é aplicá-lo com a pele ainda úmida, o que pode ajudar em sua absorção, ou investir em cremes hidratantes específicos para o banho, que podem ser aplicados sobre o corpo molhado.

Outra ferramenta interessante é o óleo de banho [em farmácias, podem ser encontrados com o nome de “cleansing oils”]. Eles costumam ter uma textura que lembra um sabonete líquido, mas são mais leves e auxiliam na limpeza da pele. “Em contato com água, [o óleo de banho] vira uma emulsão e ajuda muito a hidratar”, aponta.

Já os óleos corporais tradicionais, como os de amêndoas, devem ser usados junto aos hidratantes corporais ou de forma intercalada. Sozinhos, no entanto, podem não funcionar. Segundo a dermatologista, eles ajudam na retenção de água na pele, mas não na hidratação. “Se a sua pele já está desidratada, seca, não vai fazer diferença”, completa.

Cuidados com a pele seca do rosto

Para a pele seca do rosto, os cuidados são similares: evitar água quente e caprichar na hidratação. Mas antes, para tirar a maquiagem, vale testar os cleansing oils para o rosto. Eles são diferentes dos corporais, fazem uma limpeza delicada na pele e costumam ter um aspecto mais oleoso. “Principalmente para quem usa maquiagem todos os dias, é uma ótima opção”, recomenda a médica.

Depois, é preciso passar um sabonete apropriado para a sua pele que, no caso, é a seca. “E não lavar rosto com água quente, porque isso piora, resseca mais ainda.”

Na hora da hidratação, aposte em cremes mais potentes nessa época do ano. “Muitas vezes temos que mudar os produtos que usamos no rosto no inverno e no verão”, disse. As máscaras de hidratação ajudam e são boas opções para ocasiões especiais, mas a rotina de hidratação diária é fundamental e mais eficiente.