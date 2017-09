Cuidados para continuar com a pele linda depois dos 25 anos

O cuidado com a pele é um hábito comum entre mulheres e ganha um peso maior em suas vidas a partir dos 25 anos. É nessa faixa etária que iniciam-se os primeiros cuidados para que a ela permaneça macia, sem marcas e manchas aos 30, 40, 50 e 60 anos.

Truques não faltam para atingir a tão desejada pele bonita. Para lhe ajudar, CLAUDIA conversou com especialistas no assunto que recomendam os melhores hábitos e procedimentos para manter o rosto sempre lindo.

Limpe a pele diariamente

A pele limpa é fundamental em qualquer idade para que resíduos naturais e aqueles trazidos pelo ambiente sejam removidos. A partir dos 25 anos não seria diferente.

A recomendação é que o procedimento seja realizado no mínimo duas vezes ao dia (de manhã e à noite), com adstringente e sabonete adequado para o tipo de rosto da pessoa. “Aos 25 anos a mulher já tem a sua pele definida em seca ou oleosa“, alerta Silvia.

Para mulheres com pele seca, o recomendado é lavar o rosto com sabonetes neutros; para as com o tipo oleoso, o ideal é usar sabonetes esfoliantes com zinco e ácido salicílico. Nas duas situações, os produtos escolhidos podem ser na versão barra ou líquido.

Remova a maquiagem antes de dormir

Entre os resíduos que devem ser retirados antes de dormir está a maquiagem. “Ela abafa o tecido do rosto e contribui na oleosidade e dilatação dos poros”, explica Silvia Nahas, do Hospital Sírio-Libanês. Então nada de deixar a limpeza para o dia seguinte por ter chegado tarde da festa!

Hidratação

Conhecer qual é o seu tipo de pele também é fundamental na hora de hidratá-la. É importante lembrar que hidratação se trata da reposição de água – e mesmo as peles oleosas passam por isso. Então todas precisam encontrar um produto que se adeque às características de sua pele e aplicar diariamente após a limpeza matinal.

No entanto, evite tratar peles oleosas que ressecam ocasionalmente com cremes e loções pesadas para não acontecer o efeito reverso: oleosidade em excesso. “O rosto vai intensificar produção de óleo naturalmente nesse caso”, explica Caroline Semerdjian, dermatologista do Hospital 9 de Julho.

Beba água

Além da hidratação com cosméticos, a água é fundamental para manter a pele hidratada e bonita. As especialistas recomendam o consumo de dois litros ao longo do dia.

Alimentação balanceada

Uma dieta sem extrapolias recorrentes também é necessária para a manutenção de uma pele bonita. Evite frituras e alimentos gordurosos – eles também contribuem para o aumento da produção de óleo.

Use protetor solar

Produto fundamental para o dia a dia, o protetor solar é o principal aliado para não prejudicar o tecido do rosto. “O sol danifica as fibras de colágeno e elastina, que dão firmeza à pele. Com o passar do tempo, ela torna-se flácida“, alerta Caroline.

Procedimentos paliativos

Os famosos cremes antirrugas começam a tornar-se famosos a partir dessa faixa etária e são boa alternativa para superficializam a ruga e em alguns caso até preveni-las. “Alguns produtos são composto com vitamina C e ácido retinoico, que previnem o envelhecimento da pele”, diz a especialista.

E depois?

Para manter a pele saudável e bonita com 30, 40, 50 anos o ideal é seguir as recomendações anteriores e, se necessário, recorrer a procedimentos que estimulem a produção de colágeno, aplicação de toxina butolinica e uso de antioxidante via oral. “O importante é sempre procurar um dermatologista para relizar tais procedimentos e não fazê-los com pessoas que não estão aptas”, defende Caroline.

