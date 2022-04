Dicas para cuidar dos lábios no dia a dia por Nicolas Berreteaga, da Dior

Depois de dois anos usando máscaras constantemente, os lábios que antes estavam esquecidos, voltam com tudo – das passarelas ao street style. Mas, para garantir que as cores funcionem bem na boca e durem o melhor possível, é necessário cuidados na rotina de skincare. “Depois de vivermos tempos tão difíceis, aprendemos várias coisas sobre os cuidados com a pele e sobre a nossa relação com o batom. A longa duração, a não transferência e, acima de tudo, o poder de comemorar a cor livremente”, pontua Nicolas Berreteaga, da Dior, à CLAUDIA.

O maquiador, de passagem no Brasil para o lançamento do batom Dior Addict, conta que, inclusive, este novo produto foi pensado como uma ode aos lábios. “Ele é mais cintilante, composto por 90% de ingredientes naturais e uma case recarregável.” Feito com cera floral de jasmim, responsável pelas propriedades hidratantes, ele dura até 6 horas.

Mas nem por isso você deve esquecer de incluir nos seus cuidados diários algum passo destinado exclusivamente à boca. “Todos os maquiadores sabem que lábios cuidados e hidratados permitem o efeito ideal da cor e do produto em si. Ou seja: aumentar a sua atenção significa potencializar as propriedades do batom.”

Nicolas indica escolher um bom esfoliante para deixar a boca com a textura ideal na hora da aplicação de qualquer outra coisa em cima. “Dessa forma você potencializa a hidratação natural, textura e efeito, bem como a cor do batom”, diz. Na maison, você encontra o Addict Lip Sugar, que, como o nome já indica, é composto por grãos de açúcar e outros aditivos de nutrição.

Outro produto que pode te auxiliar nessa tarefa de redescobrir os lábios na maquiagem do dia a dia é um bom lip glow, capaz de se adaptar aos tons de pele e dar aquele visual de “saúde” numa produção mais despretensiosa. Fique de olho também no Addict Lip Maximizer, que “oferece tratamento, volume máximo e conforto” para a sua boca. Mais dicas certeiras diretamente da fonte, e de um time treinado de maquiadores, você encontra no Dior Takes Over Sephora, entre 28/04 e 01/05.