Aprenda a fazer máscaras faciais caseiras para hidratar a pele

Manter a hidratação é o grande segredo para uma pele bonita e bem cuidada, afinal, é ela a grande responsável por retardar o aparecimento de rugas e linhas de expressão – favorecendo a elasticidade – e pelo viço e luminosidade que entregam uma aparência saudável. E quando o assunto é hidratar, nem sempre é necessário correr até a farmácia: basta olhar com carinho para a sua própria despensa. A cosmetóloga Roseli Siqueira, especialista em tratamentos naturais, ensina a preparar máscaras faciais caseiras que vão fazer a diferença na sua rotina de beleza.

Antes de colocar a sua máscara facial, é importante lembrar de limpar muito bem a pele e prepará-la para receber os ativos – um passo simples, mas que faz toda a diferença. “Nós precisamos realmente limpar bem a pele antes de dormir para que ela consiga se recuperar das agressões do dia. Tome um bom banho e lave o rosto com sabonete natural, que não quebra os lipídios da pele. Depois, seque bem e aplique um tônico sem álcool“, ensina.

Esfoliação caseira mensal

Você gosta de esfoliantes? Apesar de não ser grande fã do procedimento no dia a dia, Roseli diz que é sim possível se beneficiar dele uma vez ao mês e quando utilizados os ingredientes certos. “As pessoas estão nessa busca constante por esfoliar, como se isso fosse te dar uma pele nova. Esfoliação é um recurso agressivo, que quando feito em excesso retira a camada de proteção natural da pele e acaba por gerar mais problemas do que soluções”, alerta. Abaixo, ela indica uma receita suave e que pode ser utilizada por todos.

1 colher (sopa) de aveia em flocos

1 colher (sopa) de chá verde

1 colher (sopa) de mel

Como fazer: misture bem os ingredientes até que a aveia amoleça. Aplique no rosto em movimentos circulares e suaves até sentir que massageou todo o rosto. Lave e complete com a máscara facial mais apropriada para o seu tipo de pele.

Máscaras faciais

Para pele oleosa

1 colher (sopa) de fubá

1/2 xícara de chá de hortelã bem concentrado

Como fazer: misture o fubá com o chá de hortelã já gelado para acalmar bem a pele. Cubra todo o rosto com a mistura e deixe agir por cerca de 20 minutos. Lave com água mineral e complete espalhando um pouco do chá gelado por todo o rosto com a ajuda de um algodão.

Benefícios: enquanto o fubá promove uma ação secante, removendo o excesso de gordura, a hortelã tem propriedades anti-inflamatórias, calmantes e atua como purificadora, removendo a pele morta e devolvendo o brilho.

Para a pele seca

1 colher (sopa) de mel

1 colher (café) de óleo de gergelim a frio

1/2 abacate

Como fazer: macere bem o abacate e junte com o óleo e o mel. Deixe agir por cerca de 15 minutos e remova lavando o rosto com água mineral.

Benefícios: o abacate é um ingrediente bastante hidratante e que ajuda a repor vitaminas, limpar os poros e amenizar olheiras. Já o mel é um conhecido antioxidante, além de ser naturalmente antibacteriano.