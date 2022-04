Maquiagem com pedras e cristais: confira passo a passo

Tendência certa em blocos de Carnaval, baladinhas e até para incrementar o visual do dia a dia são as maquiagens com pedras e cristais colados ao rosto, que servem como acessórios. Parte dessa moda foi impulsionada pela série Euphoria, da HBO, em que as personagens adolescentes aparecem constantemente com makes maximalistas e bem coloridas, e muitas usam pedrinhas como pontos de destaque.

Além de aparecerem em inúmeros sites de vendas, elas são comumente vendidas em lojas de maquiagem, de produtos para unha, bijuterias e de fantasia, em pequenas cartelas com dezenas de unidades. Há ainda opções mais sofisticadas, feitas de cristais, ou que se assemelham a pérolas. Independentemente do tipo, é importante consultar se as pecinhas têm a base achatada, para que possam ser coladas na pele com facilidade, como ensina a maquiadora profissional Piu Gontijo.

Outro item indispensável para quem busca um visual durador, é usar cola para cílios, sempre incolor. “Geralmente as cartelinhas já vem com cola, mas não é boa”, disse Piu. “Eu acho mais fácil passar a cola na pele, já no lugar onde você quer, e posicionar a pedra”.

Outro segredo para facilitar o passo a passo é usar um lápis feito de cera, muito vendido em lojas de produtos de manicure e nail art. Na internet, é possível encontrá-lo com o nome de “lápis de cera pega strass” ou “lápis de cera para pedrarias”. Feito com uma ponta bem macia, ele ajuda no processo de pegar as pedrinhas de strass e posicionar, com leve pressão, no lugar onde você quer colar.

“Com a mão você não consegue pegar [a pedrinha], ainda mais se for pequena. Com pinça, também não funciona direito. Esse lápis é a melhor coisa”, garante Piu. Com todas ferramentas, e mão firme para posicionar as pedrarias, agora é optar pelo estilo que pretende seguir.

“Todas as opções são válidas, é uma questão de como combinar. Dá para misturar pérola com pedras, e existem as mais brancas, rosadas, dá para usar diferentes tons”, disse.

“Você pode também usar de tamanhos diversos, fazer um efeito degradê, ou até aplicar só uma pequena pedrinha, abaixo dos cílios inferiores, e alinhar com o centro da pupila”. Vale até colar no cabelo, quando fizer um coque, o que Piu também recomenda o uso de cola para cílios.

Para desfazer o look, basta tirar as pedrinhas cuidadosamente do rosto com a mão e, com auxílio de um demaquilante bifásico, com base de óleo, tirar os resíduos de cola na pele.