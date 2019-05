Saiba como incluir as águas faciais na sua rotina de beleza

Sem pesar na pele, as águas faciais se encaixam em diferentes momentos da rotina de cuidados. Mas com tantas variedades no mercado, nem sempre é fácil escolher a que mais combina com nossos gostos e necessidades.

Por isso, preparamos esse guia para que você saiba de uma vez por todas para que serve e quando usar cada uma das opções disponíveis.

Micelar

Sua função é remover cosméticos e partículas de poluição em uma limpeza suave sem aumentar a oleosidade. “As moléculas micelas englobam a sujeira removendo-a por completo”, explica a cosmetóloga Isabel Piatti, de Curitiba. Deve ser usada ao retirar a maquiagem e o protetor solar ou depois do sabonete para uma higiene profunda. Aplique com algodão em movimentos circulares.

1- Micellair, Nivea, R$ 45 (400 ml)*

2- Micellar Cleanser, Jeunesse, R$ 107 (100 ml)*

Essência

Aumenta a absorção de produtos como cremes ou séruns anti-idade. Sua composição contém ativos que aumentam a permeabilidade da pele, como os ácidos lático e glicólico. Para seu uso, “aplique algumas gotas após a limpeza e antes dos itens de tratamento”, diz Lilia Guadanhim, de São Paulo.

1- Vinoperfect Essence Concentrée Éclat, Caudalíe, R$ 219 (150 ml)*

2- Água Sorbet 2 em 1, Dior, R$ 199 (175 ml)*

Termal

A água termal revitaliza, acalma as áreas sensíveis, repõe a hidratação natural e diminui a vermelhidão. “É rica em minerais que contribuem para o equilíbrio e a elasticidade da pele, como selênio, zinco e cálcio”, explica Isabel. Podem ser aplicadas a qualquer momento do dia ou para umedecer máscaras de argila (o que ajuda a impedir que sequem por completo, perdendo o efeito).

1- Eau Thermale Peaux Senbiles, La Roche-Posay, R$ 75 (150 ml)*

2- Eau Thermale Minéralisante, Vichy, R$ 69 (150 ml)*

Bruma hidratante

“Refresca e pode ser usada para complementar o efeito de hidratantes convencionais”, diz Lilia. Com vitaminas C e E, entre outras, e ácido hialurônico, evita o envelhecimento precoce e preenche vincos. Pode ser usada ao longo do dia, para devolver o viço à pele, ou entre as etapas do make, para aumentar a fixação e evitar o efeito craquelado.

1- Água Revitalizante, Biossance, R$ 229 (75 ml)*

2-Green Water Menta, Simple Organic, R$ 45*

*Preços consultados em Março/2019. Sujeitos à alteração.

