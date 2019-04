Alerta tendência: testamos o rolinho de jade que faz massagem facial

A novidade do momento é perfeita para as apaixonadas por tratamentos de beleza. Os rolinhos faciais, também chamados de face roller, são a prova de que cada vez mais as brasileiras estão aderindo às rotinas de beleza coreanas, que são cheias de etapas e cuidados.

O novo gadget de beleza consiste em um pequeno rolo feito de pedras preciosas, sendo a jade e o quartzo rosa os mais famosos. Essas pedras são utilizadas para fazer uma massagem facial. Algumas marcas possuem também uma segunda pedra, em tamanho menor, para ser usada em áreas específicas, como a região dos olhos.

Funciona mesmo?

Nós da equipe de CLAUDIA testamos o rolinho de jade da marca Harah Cosmetics para entender melhor como funciona o acessório e quais são seus benefícios. Confira nossas impressões:

Pontos positivos no teste:

Os face rollers podem ser utilizados em qualquer tipo de pele e não há nenhum tipo de restrição;

Você pode optar por utilizar ou não um creme ou sérum de tratamento junto da massagem com o rolinho. O melhor de tudo é que o gadget ajuda na fixação do produto na pele.

O melhor benefício de todos, e o mais visível, é que a massagem facial através dos rolinhos ajuda na suavização de rugas e linhas de expressão.

A utilização do guashua (pedra auxiliar) ajuda, e muito, a clarear as manchas escuras que ficam na região embaixo dos olhos.

Algumas considerações:

Para utilizar os rolinhos de massagem facial é necessário disponibilizar de um tempo razoável para cuidar de si mesma. Não basta só passar o face roller com pressa, você deve fazer todo um processo de preparo da pele.

Os rolinhos não são muito fáceis de encontrar em lojas de cosméticos, por ser ainda uma novidade no Brasil. Mas felizmente algumas marcas estão importando algumas unidades. O único problema é que o acessório ainda tem um preço um pouco salgado. Mas algumas lojas, como a Harah Cosmetics, já estão produzindo versões mais simples e em conta. O rolo de jade dessa marca, por exemplo, sai por R$ 99, enquanto algumas marcas gringas podem vender por mais de R$ 400.

Confira na imagem abaixo informações dadas pela Harah Cosmetics sobre o uso do rolinho facial:

