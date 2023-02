O cabelo vermelho cereja está de volta!

Antes de nos encantar no Super Bowl, Rihanna desfilava por aí com os cabelos vermelhos. Quem não se lembra dessa fase lá nos anos 2000? Esse tom foi um tremendo sucesso. Kelly Rowland, Christina Aguilera e Dulce Maria, do RBD, fazem parte do time de celebridades que usaram e abusaram dessa cor no passado. Seguindo as tendências Y2K, graças ao Tiktok, o chamado de Cherry Coke Hair (ou cabelo vermelho cereja, em português) voltou!

Os cabelos avermelhados foram voltando ao foco aos poucos. Entre 2021 e 2022, muitas famosas se jogaram na tonalidade. Se o acobreado foi a escolha de uma série de personalidades, como Gigi Hadid, Doja Cat, Sydney Sweeney e Zendaya, agora é vermelho cereja, bem escuro, que promete dominar. A nostalgia do fim da década de 1990 e começo dos anos 2000 segue fluindo.

Megan Thee Stallion, Sophie Turner, Lourdes Leon (também conhecida como filha da Madonna) já se renderam à cor. A boa notícia é que, por ser mais escura, a cor é possível de alcançar mesmo sem descolorir os fios, dependendo da cor do seu cabelo. Mas, claro, é bom ter a ajuda de um profissional antes de correr para a farmácia e comprar uma tinta vermelha.

Veja abaixo inspirações para relembrar o cabelo do passado ou inovar e aderir a essa moda:

Vermelho cereja em cabelo cacheado

Megan Thee Stallion debutou com as madeixas vermelhas para a edição 2022 da lista Forbes 30 Under 30.

Vermelho intenso e bem chapado, a cara dos anos 2000

Na festa do Oscar 2022, a modelo e cantora Lourdes Leon apareceu com os fios vermelhíssimos.

Ombré vermelho cereja

Dulce Maria foi icônica na onda dos ruivos usando o vermelho cereja com as pontas em uma tonalidade diferente. Um ombré vermelho intenso e poderoso. Quem era fã de Rebelde, queria um cabelo desses.

Vermelho profundo

Sophie Turner saiu de um vermelho acobreado para um tom mais vampiresco – conversando com outra trend, a das ghoul girls, um gótico glam, bem Wandinha.

Ruivo discretinho, quase castanho

A influenciadora Hayley Bui se rendeu a um ruivo mais escuro e discreto. Ainda que seja uma cor bem intensa e brilhante.

