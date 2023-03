Volume e muitas ondas! Conheça o corte mob, o novo bob

A temporada de premiações acabou, mas temos um belo saldo no quesito beleza. Um dos cortes de cabelo que reinou entre as famosas foi o mob, um derivado do conhecidíssimo bob (a sigla, em inglês vem de medium bob, o mid-bob). Certo, mas qual é a diferença mesmo? A finalização e, principalmente, o volume. O mob traz os fios na altura do pescoço com muito movimento.

Para falar mais desse assunto, conversamos com João Lom, hair stylist e beauty artist do J.LOM Beauty Studio, em São Caetano do Sul, SP. Ele comparou o mob com o bob para trazer o que tem de diferente entre os dois. “O mercado costuma repaginar nomes e tendências”, pontuou, mas, de fato, existe uma distinção entre esses cortes.

Qual a diferença entre mob e o bob?

“O mob é um corte um pouco mais curto do que o long bob e eu também percebo uma diferença na textura, na finalização. Quando a gente falava de long bob, new bob, medium bob, geralmente eram fios lisos. Ainda que fizéssemos um babyliss ou beach waves, era uma finalização lisa”, explicou ele. “No mob, eu percebo que há uma busca por volume, a tendência dele é trazer isso, principalmente nessa nova era em que os cabelos cacheados e volumosos estão muito em alta.”

Como João Lom explana, o bob nos remete automaticamente a fios lisos e “com o efeito de transição capilar, cabelos naturais, principalmente no Brasil”, temos agora outra pegada. “Quem usou esse corte nas premiações, era com o efeito bem volumoso”, continua o profissional.

Por que o mob é uma boa opção para mulheres mais velhas?

As atrizes premiadas Cate Blanchett e Angela Bassett apareceram com este corte recentemente. No exterior, esse estilo de cabelo está sendo apontado como moda entre mulheres maduras. No entanto, a recém ganhadora do Oscar, Michelle Yeoh, está com as madeixas longas e mostra que você pode estilizar os fios como quiser, independente da idade. E Zendaya fez o mesmo, usando o mob na faixa dos vinte anos.

“Já foi desmistificado que cabelo curto é para pessoas mais velhas e longo, para as mais jovens”, frisa João. “Mas, o que traz um ar jovem é um cabelo volumoso, pois é natural que quando mais jovens tenham mais cabelo. Com o passar dos anos, temos essa perda de cabelo. Quando as mulheres mais velhas optam por cortes curtos, é pelo volume e não pelo enfraquecimento dos fios com o passar dos anos.”

Estilo de cabelo ter idade já caiu por terra, como citamos, mas por que este corte está chamando atenção de atrizes de certa faixa etária? João Lom trouxe alguns fatos. “A ideia do mob para mulheres mais velhas se encaixa muito bem porque traz o cabelo acima do ombro, o que valoriza muito a mulher madura, esse pescoço mais limpo, sem cabelo”, explica ele.

“As famosas que apareceram com o corte estavam todas com os cabelos de dois a três dedos acima do ombro, e o corte mais reto, com a ponta texturizada, que cria o volume”, reforça. Ele indica usar produtos específicos para cabelos cacheados e ondulados para finalizar o corte da forma mais natural e volumosa possível.

O mob está liberado para todos os tipos de cabelos?

Estamos de acordo que assim como idade, diferentes tipos de cabelo podem usar qualquer corte. No entanto, dá sempre para unir o útil ao agradável. Se os seus fios são muito volumosos e você quer fugir disso, um corte que vai deixar ainda mais volumoso pode não ser o ideal. “Quem que tem o cabelo cacheado ou crespo, com muito volume, seria bom evitar o mob. Dependendo do volume e da textura, o cabelo pode acabar ficando muito geométrico e pouco prático. Então, eu recomendo esse tipo de corte acima do ombro, não muito curto, para quem busca aumentar o volume dos fios“, recomenda o profissional.

Se a sua intenção for investir em um volumão justamente porque seu cabelo não tem, o mob pode ser uma boa pedida. “Todo mundo pode usar esse tipo de cabelo, principalmente quem tem menos volume, se é um cabelo liso muito volumoso, eu acho que cai super bem”, completa João Lom.