Trend do hairslugging: hidratação capilar noturna com óleo funciona mesmo?

Você já ouviu falar de hairslugging? É uma trend viral de uma hidratação noturna potente que tem tomado conta do TikTok de todas as mulheres. Ela consiste em umectar todo o comprimento do cabelo com óleo e envolvê-lo com uma meia enquanto dorme.

Mas são poucas as corajosas que ao ouvirem a palavra ‘óleo’, se arriscam a tentar a famigerada técnica. Será que ela realmente vale a pena? Consultamos com o cabeleireiro Wagner Macedo que nos contou os benefícios e os riscos de realizar a técnica.

Benefícios do hairslugging

De acordo com o profissional, “as vantagens são claras, você sela as cutículas, mantém a acidez do cabelo, promovendo brilho e maciez.” Ele também ressalta que a utilização de um produto impróprio para tratamentos capilares pode pesar o cabelo, aumentando a produção de óleo. “É muito importante que seja um óleo específico para os cabelos, de preferência com pH equilibrado. Não é recomendado fazer com qualquer tipo, como os vegetais. Entre as lamelas há um acúmulo desse óleo, em forma de sebo, fazendo com que os fios não recebam nenhum outro nutriente necessário”, explica.

Como fazer o hairslugging

Além disso, é importante que a técnica não seja utilizada diariamente, porque o risco de fazer com excesso é o mesmo.

Wagner explica também a necessidade da utilização de meias dentro desse processo. “Nessa trend é uma meia, mas podem ser lenços, toucas de seda, ou qualquer coisa que não promova fricção no fio. Isso faz com que as fibras do tecido não ‘briguem’ com a cutículas dos fios, ato que promove frizz, quebra os cabelos e pode remover o produto”, defende.

Ou seja, não há problema algum em fazer o hairslugging nas madeixas, mas tomando os devidos cuidados e escolhendo o melhor tipo de óleo para os seus fios! A técnica é simples: basta aplicar em todo o comprimento, com os fios secos, e então envolver com a touca, meia ou lenço. No dia seguinte, lave como de costume.