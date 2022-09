Brownie Glazed Lips: Hailey Bieber tem mais uma tendência

Hailey Bieber segue ditando tendência. A modelo, que tem sangue brasileiro (ela é filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do pianista Eumir Deodato), fez a internet pirar com glazed donut nails, e agora traz uma nova versão do efeito inspirado em comidinhas para a maquiagem: a Brownie Glazed Lips.

Hailey mostrou o estilo em um vídeo no Tiktok, que nada mais é do que um lábio bem delineado em tons que lembram o chocolate, mas com muito brilho. Confira abaixo:

A responsável por essa produção é a maquiadora dela, Leah Darcy, que sempre posta no Instagram as maquiagens que faz na modelo. Para essa em particular, ela usou um blush queimadinho de sol, muito bronzer para destacar as estruturadas maçãs do rosto de Bieber e o poderoso lip combo.

E como fazer o Brownie Glazed Lips?

A Hailey Bieber te ensina. Ela publicou um tutorial rapidinho para que a gente possa reproduzir o look. É mais simples do que você imagina e só é preciso dois itens: lápis de boca e gloss.

Continua após a publicidade

Ela mostra que é só contornar os lábios, esfumar levemente as bordas e caprichar no brilho labial. Lembrando que hidratar a boca pode ajudar a deslizar o pincel ou o lápis na hora de delinear.

Caso você esteja se perguntando do match com as unhas, Bieber nos apresentou também a versão atualizada da sua manicure: Chocolate Glazed Donut Nails. O esmalte marrom entrou no lugar do branco, com o mesmo acabamento opalescente para obter as unhas que parecem vitrificadas.

@haileybieber I know we’re tired of my constant color switch up but… the chocolate glazed donut nails are really hitting for me for fall 🤤🤎🍩🍩🍩🍩🍩 @zolaganzorigt ♬ original sound – jex