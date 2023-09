Brow Lamination: conheça técnica para sobrancelhas perfeitas

A nova onda de deixar as sobrancelhas naturais vem conquistando cada vez mais espaço no mundo da beleza. Se antes elas eram conhecidas por serem totalmente marcadas e alinhadas, hoje o cenário é bastante diferente graças à técnica do Brow Lamination, que virou febre entre as famosas.

Entre as que aderiram à técnica estão Jade Picon, Zendaya, Hailey Bieber, Kéfera, Pathy de Jesus e outras várias it girls de moda e beleza que não deixam o procedimento por nada. Mas e você, já ouviu falar sobre esta técnica?

A professora e especialista em Brown Lamination, Deise Damas, bateu um papo divertido com nosso time para contar todos os segredos e detalhes da técnica. Confira a seguir todas as dicas e aproveite para dar aquele up nas sobrancelhas:

O que é Brow Lamination?

Na prática, o procedimento do brow lamination utiliza soluções químicas para “alisar” e tornar um pouco mais maleável os fios das sobrancelhas, “Muitas pessoas têm os pelos das sobrancelhas um pouco mais rebeldes e até mesmo grossos. Esta técnica utiliza de componentes químicos para alisar e manter os fios mais finos, em um formato natural, de forma com que este efeito se mantenha ao longo de 20 dias ou mais”, conta Deise, que atua no ramo de cuidados com a sobrancelha há mais de 20 anos.

Ela ainda complementa explicando que o processo do brow lamination não envolve nenhum tipo de dor ou invasão à pele. “O procedimento é completamente indolor, porém todas as pessoas que possuem a pele um pouco mais sensibilizada devem realizar uma avaliação alérgica antes de iniciar o procedimento”, completa.

Contraindicações e cuidados para o Brow Lamination

Deise nos contou em detalhes que para realizar o procedimento do brow lamination é necessário uma avaliação rigorosa das sobrancelhas: “Esta avaliação basicamente irá analisar o tipo de pêlo, se ele é mais grossinho e resistente, ou se o pêlo é mais enfraquecido. Esses fatores irão determinar o tempo que o produto vai ficar nas sobrancelhas, para que não haja nenhum tipo de dano no bulbo.”

E, acreditem, as contraindicações sobre o procedimento são consideravelmente baixas. “ A técnica, sendo bem aplicada, não possui nenhum tipo de contraindicação em relação a problemas de saúde. No entanto, particularmente, como profissional, evito aplicar em mulheres grávidas, pela questão do produto ser um pouco forte para quem tem um organismo mais sensibilizado”, explica Deise.

É muito importante avaliar categoricamente todo e qualquer tipo de procedimento estético, inclusive o profissional que estará responsável pela técnica. Esta avaliação poderá ser um fator crucial para superar expectativas indesejadas e até mesmo ser condizente com o resultado esperado. Fique atenta!

Brow Lamination em casa? Jamais!

Com a viralização do brow lamination nas redes sociais, alguns acabam se arriscando em realizar o procedimento em casa, porém os riscos de conduzir esta técnica de maneira caseira são altos. “Quando uma pessoa faz um procedimento como esse, sem nenhum domínio técnico, ela pode estar danificando a raiz do pelo, causando uma possível perda total dos fios das sobrancelhas. Brow lamination é um procedimento que jamais deve ser aplicado por uma pessoa que não sabe manusear processos químicos. A falta de técnica pode causar danos relativamente irreversíveis”, adverte a profissional.

Cuidados pós-procedimento

E para você que fez o brow lamination, Deise explica que é necessário tomar alguns cuidados. “É primordial seguir as instruções do profissional que realizou seu procedimento, mas, de um modo geral, é necessário realizar a higienização do local, assim como mantê-lo hidratado. O processo pode ser parecido com procedimentos feitos nos cabelos, que nós brasileiras já estamos muito acostumadas a fazer. O mesmo se aplica aos cuidados com as sobrancelhas”, conclui.

E você, o que achou desta tendência natural das sobrancelhas? Mantê-las com este aspecto charmoso através do brow lamination pode ser a alternativa para se sentir mais bela através dos detalhes. Sobrancelha é tudo.

