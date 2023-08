Como os Lip Plumpers atuam nos lábios?

Você já deve ter ouvido falar de lip plumpers, produtos labiais que dão um efeito de boca mais volumosa. Conhecidos por deixarem uma sensação de ardência, eles estão disponíveis em gloss, sérum ou batom. Com aditivos que estimulam temporariamente o fluxo sanguíneo na região dos lábios, há um formigamento na área que cria essa ilusão de bocão volumoso, por um curto período de tempo.

Os lip plumpers ganharam popularidade por oferecerem uma alternativa temporária aos procedimentos de preenchimento labial. Mas, afinal, como eles funcionam? E há algum malefício? A dermatologista Ana Carina Junqueira responde nossas dúvidas sobre o assunto.

Como o lip plumper aumenta os lábios?

“Os lip plumpers ou amplificadores labiais são produtos que se assemelham a um gloss, porém com ativos que dão aparência volumosa nos lábios. Geralmente são ativos que estimulam a circulação sanguínea labial e ativos que promovem hidratação, ou seja, que retêm o líquido e nutrientes daquela área”, explica a dermatologista.

Os ativos contidos no produto resultam em uma inflamação suave e momentânea na região. “Os ativos variam entre as diferentes marcas, mas a maioria utiliza o ácido hialurônico. Entre outros ingredientes estão a Vitamina E, colágeno, D Pantenol, capsaicina e gengibre.”

Parte desses ingredientes estimulam o fluxo sanguíneo e dão uma sensação de formigamento na região labial. A hidratação, como no caso do ácido hialurônico, também pode dar a ilusão de lábios mais cheios. Esses ingredientes, além de mentol, pimenta ou cafeína, possuem propriedades vasodilatadoras. A doutora recomenda aplicar o produto sobre lábios saudáveis, sem lesões. “Não esfoliar os lábios antes de aplicar. Ingerir água em quantidade adequada diariamente”, completa.

Quanto tempo dura o efeito do lip plumper?

O efeito de aumento dos lábios alcançado por meio dos lip plumpers é temporário, durando apenas algumas horas. A sensação de irritação e formigamento pode variar de pessoa para pessoa, com algumas sendo mais sensíveis aos ingredientes do produto.

“Em média, dura até 2 horas, necessitando ser reaplicado após esse tempo. Mas isso vai depender do grau de hidratação de cada lábio. Em lábios mais ressecados, o efeito desaparece mais rapidamente. Já em lábios mais hidratados, esse efeito pode durar até 4 horas”, pontua a médica.

Existem riscos ou efeitos colaterais associados ao uso de lip plumpers?

Se você for uma pessoa muito sensível, o uso de lip plumpers pode dar alergias por conta de algum componente da fórmula. Antes de aplicar o produto, é aconselhável realizar um teste de sensibilidade na pele, a fim de prevenir possíveis reações adversas.

Além disso, o uso do produto em áreas labiais machucadas, como fissuras ou lesões de herpes, pode resultar em efeitos adversos. “Nesses casos, o produto pode piorar a inflamação já presente e aumentar a lesão. Tudo que arde muito ou fica vermelho não faz bem para a pele e o mesmo vale para os lábios. Caso o indivíduo apresente esse efeito, significa que está ocorrendo uma dermatite de contato e lesionando aquele tecido. Nesse caso, o produto não deve ser mais utilizado”, explica a médica.

A médica destaca que há uma diferença entre os lip plumpers que possuem capsaicina, um componente da pimenta. Esse ativo geralmente causa uma sensação leve de ardor. Isso é considerado normal, desde que não haja coceira intensa, vermelhidão severa, dor ou se essa sensação melhorar em poucos minutos.

Quero um efeito plump que dure mais tempo, e agora?

Caso você já esteja familiarizada com produtos que dão efeitos plump e queria algo que dure mais tempo, a solução é o preenchimento labial. “A opção mais recomendada é o preenchimento com ácido hialurônico. Atualmente, é o produto mais utilizado para melhorar contorno e/ou volume dos lábios, pois é biocompatível, é temporário, ou seja, seu corpo absorve o produto ao longo do tempo, e pode ser retirado imediatamente por meio de uma enzima caso o efeito não seja satisfatório ou ocorra uma reação de rejeição do organismo”, completa a médica.

Para quem não deseja realizar procedimentos mais invasivos, os lip plumpers seguem como uma alternativa. O importante é testar em outras regiões do corpo, como na mão, para checar se você pode ou não ter alergia, antes de aplicar nos lábios.