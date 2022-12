Maquiagem em bastão: blush, corretivo e outros produtos para aderir

As maquiagens em bastão estão fazendo o maior sucesso – tanto pela praticidade de aplicação, quanto pela possibilidade diversificada de usos. A multifuncionalidade, aliás, é cada vez mais comum nos produtos, afinal, como não amar a praticidade de ter blush, batom e até sombra em um único item? Para entrar na tendência e completar o nécessaire, preparamos uma seleção imperdível de diversas marcas.

O blush em bastão é bastante fácil de aplicar, e ainda permite que você utilize para colorir os lábios e até as pálpebras. Multifuncional e lindo!

Corretivo em bastão Corretivo em bastão Fran by Franciny Ehlke Compre na loja Sephora - R$ 46,00

Outro produtinho prático no formato é o corretivo, que é mais espesso e pigmentado do que as versões líquidas. Depois de aplicar, é só dar suaves batidinhas com a ponta dos dedos ou esponja, ou espalhar cuidadosamente com um pincel.

Base em bastão Base em Bastão FPS 15 Avon Color Trend Compre na loja Avon - R$ 19,99 Base em Bastão Matte Real FPS20 Compre na loja Avon - R$ 24,99

A base também já aparece na versão em bastão, e tem uma cobertura maior do que a verão líquida.

Quer uma pele luminosa, que tem tudo a ver com o verão? O iluminador em bastão é outro item prático e bem pigmentado, te ajudando a finalizar o contorno em um estalar de dedos.

Balm labial em bastão Balm em bastão Fran By Franciny Ehlke Compre na loja Sephora - R$ 40,00 Balm esfoliante em bastão Fran By Franciny Ehlke Compre na loja Sephora - R$ 46,00

