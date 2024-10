Oh, não! O batom snob está de volta

O batom queridinho das famosas na década passada, o snob da MAC, voltou! A sua cor rosa fria sempre foi polêmica, mas ultimamente voltou a cair no gosto das influenciadoras e das passarelas. Difícil de harmonizar com a pele, o batom originalmente criado nos anos 2000 agora é um item usado por fashionistas querendo revisitar esse passado e comprovando o ciclo que as tendências passam.

A estranheza causada pelo seu tom frio contrasta com as cores quentes que normalmente são escolhidas para os lábios. Mesmo assim, famosas como Nicki Minaj, Rihanna, Katy Perry, e as brasileiras Isís Valverde e Taís Araújo não tiravam ele da boca a pouco tempo atrás. Agora, a MAC relançou o produto na coleção MAXcimal e vem acontecendo uma tentativa de adequação do produto à situação atual das produções de beleza.

Na Semana de Moda de Nova York, que aconteceu no início de setembro, a beleza do desfile da grife Sandy Liang , assinada pela maquiadora Romy Soleimani, teve como destaque nos lábios a cor marcante da MAC. Nas redes, influenciadores estão testando a cor e vendo como ela funcionaria atualmente.

Com a diversidade nas tonalidades de pele, as análises estão vendo como usar essa cor tão polêmica. Em sua maioria para o dia a dia, ele se encaixou bem na tendência da clean girl, mas que com ele já deixa de ser tão clean.

Também estão fazendo adaptações para ficar melhor, incluindo ombré lips, o famoso contorno de boca, para ressaltar a região mesmo com a frieza da cor. Mas e você, traria o snob de volta?

