Fashion Weeks 2023: confira as datas das semanas de moda

As Fashion Weeks são como a semana santa dos fashionistas. O ano mal começou e o calendário dos desfiles mundiais de moda já foram divulgados no site oficial da organização. Se você trabalha com moda ou é um mero entusiasta não vai querer ficar de fora, por isso, a CLAUDIA reuniu as datas oficiais para você não perder nada!

Calendário das Fashion Week Internacionais

Temporada de Inverno:

Fashion Week de Milão (masculino): 13 a 17 de Janeiro, 2023

13 a 17 de Janeiro, 2023 Fashion Week de Paris (masculino): 17 a 22 de Janeiro, 2023

17 a 22 de Janeiro, 2023 Fashion Week de Paris (alta-costura): 23 a 26 de Janeiro, 2023

23 a 26 de Janeiro, 2023 Fashion Week de Copenhagen: 31 a 3 de fevereiro, 2023

31 a 3 de fevereiro, 2023 Fashion Week de Nova York: 10 a 15 de fevereiro, 2023

10 a 15 de fevereiro, 2023 Fashion Week de Londres: 17 a 21 de fevereiro, 2023

17 a 21 de fevereiro, 2023 Fashion Week de Milão: 21 a 27 de fevereiro, 2023

21 a 27 de fevereiro, 2023 Fashion Week de Paris: 27 de fevereiro a 7 de março, 2023

Temporada de Primavera:

Fashion Week Bridal New York: 11 a 13 de abril, 2023

Temporada de Verão:

Fashion Week de Londres (masculino): 10 a 12 de junho, 2023

10 a 12 de junho, 2023 Fashion Week de Paris (masculino): 20 a 25 de junho, 2023

20 a 25 de junho, 2023 Fashion Week de Paris (alta-costura): 3 a 6 de julho, 2023

3 a 6 de julho, 2023 Fashion Week de Londres: 15 a 19 de setembro, 2023

15 a 19 de setembro, 2023 Fashion Week de Paris: 25 de setembro a 3 de outubro, 2023

E as Semanas de Moda no Brasil?

O São Paulo Fashion Week (SPFW) ainda não teve datas divulgadas. Os desfiles geralmente acontecem uma vez no primeiro semestre (geralmente em maio ou junho) e outra no segundo (entre setembro e novembro).