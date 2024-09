Katy Perry conquista fãs com seu carisma durante a passagem pelo Brasil

A passagem de Katy Perry pelo Brasil foi, no mínimo, marcante. A cantora, que veio para se apresentar no Rock in Rio, se despediu do país neste sábado (21). Durante a viagem, a diva pop conquistou os fãs com seu carisma inabalável, passeou pela cidade e até ganhou um RG gigante com seu nome.

Ela ainda teve tempo de se encontrar com alguns famosos brasileiros, como Dani Calabresa, que deu a chave da própria casa de presente para a artista. Gretchen também posou para fotos com a cantora e relembrou quando estrelou um dos vídeos oficiais da música “Swish Swish”, em 2017.

A gravadora Universal Music Brasil presenteou a popstar com um livro com as suas conquistas e cartas de fãs. Antes de ir embora, Katy jogou flores da sacada do seu hotel em Copacabana enquanto usava um biquíni temático da bandeira do Brasil.

“A gente ama muito vocês, sempre estaremos aqui, assim como vocês sempre estiveram do meu lado. Eles cantaram tão alto no show ontem, foi o mais alto que já ouvi alguém cantar no meu show. Obrigada por tudo. Austrália, você é a próxima parada”, publicou Katy nas redes sociais.

