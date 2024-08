Ísis Valverde fala sobre depressão pós-parto: “Foi bem forte”

A atriz Ísis Valverde, mãe de Rael, fruto de seu casamento com André Resende, falou abertamente sobre um momento de extrema fragilidade na maternidade. Em entrevista ao “Sábia Ignorância”, programa de Gabriela Prioli no GNT, a atriz revelou ter sofrido de depressão pós-parto. Entenda:

Ísis Valverde relembra puerpério

Segundo Ísis, sua preparação para a chegada do filho, assim como a de muitas outras mães, foi de muito estudo. No entanto, nada disso a evitou de ter os medos comuns para inexperientes no assunto.

Mas foi apenas no terceiro mês de vida do seu filho que ela, de fato, sentiu que algo mudou. “A vida começou a ficar cinza, tudo eu chorava”, lembra ao falar do período antes do seu diagnóstico de depressão pós-parto.

“Foi muito delicado pra mim, assim. Mas eu saí bem, minha médica deu um suporte”, afirmou. Seu tratamento contou com medicamentos naturais e, aos poucos, ela começou a ter um vislumbre do que havia enfrentado. “Eu tive um contato bem rápido, mas foi bem forte”, completou.

Além da depressão, Ísis afirma ter sentido culpa ao não sentir de cara o tão falado “maior amor da vida”. Para ela, olhar para o filho era o mesmo que olhar para alguém que ainda não conhecia, que precisava descobrir.

Foi só no oitavo mês de Rael, quando estava voltando da academia, que ela conseguiu de fato vivenciar o sentimento. Ao perceber que o pequeno a havia reconhecido, seu coração se encheu: “Ali foi a primeira conexão”, declarou.

