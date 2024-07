Realeza: Zezé Motta, Taís Araújo e Erika Hilton falam sobre livro

O livro “Realeza”, produzido e fotografado por Fernando Torquatto, está prestes a completar dois anos de lançamento neste segundo semestre de 2024. A obra, que reúne 180 personalidades, continua sendo um trabalho atual sob a ótica da beleza e representatividade preta no Brasil. Zezé Motta, Taís Araújo, Erika Hilton e Luiza Brasil, que participaram do projeto, falam sobre a importância do livro nos tempos atuais.

“Emoção, é o que posso dizer sobre o que eu senti ao abrir o livro que o Fernando fez. Emoção porque ali a gente se vê, a gente vê o nosso povo retratado, a gente vê homens e mulheres pretas clicados com uma alta sensibilidade. Um povo lindo, que não são descendentes de escravos como dizem os livros escolares. Somos descendentes de civilizações africanas e reinos poderosos. O livro é poderoso e emocionante”, destaca Zezé.

A mesma emoção é compartilhada pela deputada federal Erika Hilton, que posou pela primeira vez para o fotógrafo. “Ser uma mulher negra travesti neste país, que segue tendo índices horríveis relacionados a essa população, nos associa e nos distancia muito do que é realeza. Eu me senti muito feliz, muito bonita e muito honrada de ter somado a um trabalho que carrega esse título, porque de fato eu acho que tem a ver com aquilo que nós promovemos cotidianamente, a busca por essas realezas que muitas vezes são negadas ou afastadas do lugar de realeza”.

O protagonismo também é celebrado pela comunicadora Luiza Brasil, que acredita que o seu legado e contribuições para a sociedade seguem sendo reconhecidos através de sua presença no livro.

“A gente sabe que mulheres negras movimentam a estrutura de um país, de uma sociedade, e como é importante nós nos vermos também no papel de protagonistas, contando as nossas próprias histórias”, enfatiza.

Taís Araújo também não esconde a felicidade de ser uma das personalidades do livro. “O Fernando é meu amigo há muitos anos e um grande parceiro também de trabalho. Estar com ele, na função que ele quiser – pois ele é multifacetado – é sempre um prazer. Foi assim mais uma vez em ‘Realeza’, uma obra linda e muito especial.”