Alerta tendência: a unha francesinha está bombando novamente

Neste 2019, várias tendências dos anos 1990 e 2000 estão voltando com força total. No universo das unhas é a vez da clássica francesinha. Apesar de nunca ter sido completamente esquecido, esse estilo de unha havia caído no ostracismo.

Agora, as mulheres estão começando a aderir novamente à nail art. Foi graças à modelo Bella Hadid que a francesinha está em alta. Ela é, definitivamente, a maior fã do estilo de unha. Desde julho Hadid já vem ditando a volta da moda.

A francesinha é perfeita para quem está em busca de algo mais minimalista. O melhor de tudo é que não é tão difícil de fazer e é ideal para o dia a dia. Abaixo, veja algumas opções:

