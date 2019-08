12 tendências para unhas que você precisa experimentar

A nail art é algo que tem dominado todas as tendências no mundo das unhas e se tornou a moda do momento. Mas com tantos modelos existentes fica até difícil de escolher uma só.

Veja o que está bombando nas redes sociais

A equipe de CLAUDIA selecionou 12 tendências de unha que você precisa experimentar. São modelos que vão desde aplicações de pedras até o degradê de cores.

Confira:

Unha leopardo

O estilo animal print está bombando não só na moda como também nas unhas. A dica para não sobrecarregar é fazer a estampa animal somente nas pontas das unhas, sem usar nenhum tipo de esmalte.

Unhas de bolinha

A nail art de bolinhas foi super atualizada e está muito moderna. Agora ela aparece com bolas em tamanhos diferentes e mais espaçadas. Para facilitar a criação desta nail art, a dica é usar um pincel próprio para esmaltação com ponta arredondada. Para variar no tamanho, aumente ou diminua a quantidade de esmalte aplicado no pincel.

Unha degradê

Esta tendência é perfeita para quem está na dúvida de qual cor passar. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma cor de base que vai guiar os tons do degradê.

Unha com branco leitoso

Essa é perfeita para quem gosta de algo mais básico! Escolha qualquer cor que puxe mais para o “rendinha” e passe apenas uma camada. O objetivo é deixar o mais natural possível.

Unhas geométricas

Formas arredondadas estão fazendo o maior sucesso nas unhas. Você pode optar por deixar o espaço das formas sem nenhuma coloração, ou pintá-los da cor que preferir. Explore todas as formas possíveis e brinque com as extremidades das unhas.

Pequenos detalhes

As unhas minimalistas estão com tudo! Então não tenha medo de ousar. Exalte suas unhas naturais com apenas alguns desenhos nas unhas. Fica super delicado e muito estiloso.

Unha diamante

Uma simples pedra brilhante pode transformar um esmalte preto básico em algo bem mais ousado. Use e abuse do brilho e aplique-o da forma que achar melhor. Afinal, quanto mais brilho, melhor!

Metálico

Os esmaltes metálicos voltaram com tudo e estão fazendo o maior sucesso. Não tem como errar.

Espaço negativo

Sabe aquele espaço que fica entre o dedo e o esmalte quando a unha está crescendo? Então, ele é o maior sucesso da nail art. A dica é unir a esmaltação com um desenho arredondado e perfeito para dar o toque final.

Neon

Além da moda, o neon também está fazendo o maior sucesso no mundo da nail art. Com este estilo não precisa de muito. É só escolher a cor e arrasar na esmaltação.

Padrão floral

Flores funcionam super bem em qualquer lugar e nas unhas não seria diferente. Explore elas em suas diferentes formas, seja no estilo pontinho ou em um desenho mais realista.

Tipografia

Este estilo de nail art é um pouco mais complicado de fazer, por isso peça ajuda a uma nail artist. Escolha entre as diversas fontes de letras disponíveis e imagine o que você quer ter escrito nas suas unhas.

