13 esmaltes estilo renda para quem ama visual ‘clean’

Nenhum esmalte é tão a cara das brasileiras quanto o queridíssimo Renda. Afinal, quem nunca saiu do salão com as clássicas francesinhas? Sozinho ou na companhia de outros esmaltes, o clássico é capaz de deixar qualquer visual mais elegante.

E para quem gosta dessa vibe ‘clean’, separamos 13 esmaltes de diferentes coberturas, mas no mesmo estilo do Renda, para aquelas ocasiões em que você não encontrá-lo nas lojas ou nas prateleiras de sua manicure. Confira:

Transparentes

1- Crème Brûlée, Dailus

2- Suspiro, Dailus

3- Samba Juliana, Colorama

4- Tititi, Risqué

5- Top Blanc, Impala

Cremosos

1- Paris, Risqué

2- Leite de Coco, Colorama

3- Socialite, Impala

4- Lolita, Impala

5- Ethereal, Revlon

Cintilantes e Perolados

1- Colar de Pérola, Dailus

2- Cristal, Risqué

3- Pure Pearl, Revlon

