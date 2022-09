ABC do blush: 3 formas de usar para moldar o rosto

Muito se fala sobre batom, base e delineador, mas e o blush? É um produtinho tão poderoso quanto os outros e todo mundo tem no nécessaire. E, o melhor: sabia que, de acordo com a aplicação, ele pode mudar o contorno do seu rosto? Claro que não é algo absurdo, apenas uma mãozinha para realçar certas partes ou dar mais formato a outras.

Como cada pessoa tem diferentes pontos para destacar na face, não existe uma regra universal na hora de aplicar o produto, mas há alguns truques preciosos. A hashtag #blush é uma das procuradas do Tiktok e lá você encontra um arsenal de possibilidades. Além de como usar da melhor maneira para o seu tipo de rosto, há também dicas de texturas.

ABC do blush

A nova técnica, que consiste em três maneiras de aplicação do blush, se tornou uma febre na rede social. Você pode encontrar a trend por ABC do blush ou COW blush. Em um vídeo autoexplicativo, veja só o poder deste produto e como ele pode mudar o formato do rosto:

Cada forma consiste em uma letra – não seguindo o ABC e sim um COW, sendo C, O e W. O vídeo começa pela forma W, que dá o efeito sun kissed (beijada pelo sol, em português), imitando o rubor natural do rosto quando fica muito tempo em contato com o sol. Como o excesso de exposição solar pode prejudicar a pele, é melhor usar a maquiagem para dar esse ar coradinho ao rosto. Não se esqueça de usar sempre o protetor solar antes da make.

Com um blush em bastão ou em creme, passe o produto desenhando um W, de uma têmpora, passando pelo ponto alto das bochechas e sobre o nariz, até a outra têmpora. Com a ajuda de um pincel, dedos ou esponja, espalhe o produto da forma mais natural que você conseguir.

Já a técnica de blush em forma de C dá uma levantada no rosto, sem a necessidade de contorno. Um blush em bastão ou em creme podem ser os mais indicados para esfumar neste caso, mas o em pó também funciona. Você pode fazer um C um semi C, caso queira o efeito lifting mais intenso.

E, por último, se você prefere um blush mais discreto, a técnica O é a ideal. Ela concentra mais nas maçãs do rosto para um visual bem natural, fica ótimo para formatos de rosto oval e redondo. Para esse efeito “corada” sem pesar, os produtos em creme costumam performar melhor, mas dosando a mão, em pó também dá certo.