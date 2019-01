Manter a pele e o cabelo bonitos costuma ser sempre um desafio a ser cumprido – ainda quando se trata de uma meta ou mesmo uma resolução para o novo ano.

Ainda que seja um desafio, ele não precisa ser visto como algo difícil. Isso porque algumas práticas bastante simples ajudam muito no processo de cuidados com o corpo e podem ser facilmente adotados na rotina de beleza. Contamos como a seguir:

Cuidados para aderir à rotina de beleza

Higienizar a pele duas vezes ao dia

Uma das principais dicas – e talvez uma das mais conhecidas – é o costume de higienizar a pele do rosto ao menos duas vezes por dia: de manhã e à noite. Use loções tônicas que recuperam o pH cutâneo e hidratam a pele.

Protetor solar

Outra dica bastante conhecida, o uso de protetor solar no rosto é indispensável na rotina de beleza. Atualmente, os novos filtros solares surgem com funções superespecíficas – formam uma barreira contra a poluição ou a luz emitida por aparelhos eletrônicos.

Hidratação corporal

Ainda que o rosto seja um dos principais cuidados na rotina de beleza, não podemos esquecer de hidratar outras partes do corpo, como cotovelos, que costumam ficar bastante ressecados, mãos, pernas, lábios e demais regiões que pedem uma camada de creme.

Água

Falando em hidratação, de nada basta passar cremes no corpo e se esquecer de beber água durante o dia. O recomendado é ingerir, ao menos, dois litros de água diariamente.

Remover maquiagem

Se você tem o hábito de usar maquiagem no dia a dia, lembre-se sempre de retirar os produtos do rosto ao final do dia com demaquilantes ou lencinhos de limpeza facial. Esse cuidado é essencial para manter a pele do rosto livre de manchas e de acne.

Esfoliação

Remover as células mortas da pele do rosto (e do corpo também) com esfoliações é uma medida válida para deixá-la sempre bem vistosa, macia e desentupir os poros Entretanto, aqui vale um lembrete: a prática não deve ser feita todos os dias, mas, no máximo, três vezes por semana.

Cabelos secos para dormir

Devido à rotina agitada, é muito comum que a lavagem dos fios seja feita à noite, em horários pouco propícios para a secagem natural do cabelo. Entretanto, dormir com o cabelo molhado pode deixar os fios quebradiços, levar ao desenvolvimento de fungos e bactérias no couro cabeludo e até mesmo a quadros de saúde como dores de cabeça.

Pentear os fios aos poucos

Outro cuidado válido com os fios diz respeito ao modo como o cabelo é penteado. Em vez de desembaraçar mechas muito grossas dos fios, o melhor mesmo é pentear o cabelo aos poucos, com mechinhas menores, a fim de evitar sua quebra.

