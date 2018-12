15 tipos de protetor solar para investir nesse verão

Os novos filtros solares surgem com funções superespecíficas – formam uma barreira contra a poluição ou a luz emitida por aparelhos eletrônicos. Alguns têm até o fator de proteção reativado quando entram em contato com a água.

Encontre a versão que mais atende às suas necessidades:

Para o corpo

1. Spray Gel Instant Bronzer, FPS 30, Australian Gold, R$ 39,90*

Os antioxidantes e óleos nutritivos da fórmula protegem e acalmam a pele.

2. Bruma Hidratante Fotoativada, FPS 30, Mezzo, R$ 126*

Com ativos hidratantes, protege também contra a luz de telas de eletrônicos e lâmpadas fluorescentes.

3. Expert Sun Aging Protection Lotion, FPS 30, Shiseido, R$ 299*

Tem o fator de proteção reativado no contato com o suor e a água do mar ou da piscina.

1. Sun Fresh Radiance, FPS 60, Neutrogena, R$ 59,90*

Leve e sequinho, proporciona acabamento luminoso, que dá efeito dourado imediato à pele.

2. Protetor Solar Aerossol, FPS 50, Cenoura & Bronze, R$ 49,90*

O óleo de cenoura e a vitamina E estimulam o bronzeado enquanto hidratam, evitando queimaduras.

3. UV Aqua Rich Watery Essence, FPS 50+, Bioré, R$ 67,99*

Com textura gel aquosa, o filtro mais vendido no Japão acaba de chegar ao Brasil.

Para o rosto

1. Idéal Soleil Clarify, FPS 60, Vichy, R$ 84,90*

Disponível em três tons, tem cobertura digna de base. Ajuda a clarear e a evitar manchas.

2. UV Oil Defense, FPS 80, SkinCeuticals, R$ 99*

Reúne filtros físicos e químicos, formando uma barreira antipoluição. Também controla a oleosidade.

3. Pó Compacto Advanced Make-Up, FPS 50, Amyc, R$ 119*

A textura permite reforçar a proteção solar várias vezes ao dia sem interferir na maquiagem.

1. Protetor Clareador, FPS 70, Natura Chronos, R$ 34,90*

Contém extrato de niacinamida e aroeira, dois ativos clareadores, e oferece alta proteção.

2. Protetor Uva Mediterrânea, FPS 30, Korres, R$ 59,90*

Com ingredientes naturais e produção cruelty free, é ideal para peles sensíveis. Tem acabamento mate.

3. Fotoprotector SunBrush Mineral, FPS 50, ISDIN, R$ 109*

Adapta-se a qualquer tom de pele. O pincel acoplado garante aplicação suave e homogênea.

1. Max Defense Nude Bronze, FPS 50, Heliocare, R$ 79,90*

A proteção é reforçada pelo ativo Polypodium leucotomos, indicado para peles supersensíveis ao sol.

2. Esqualano + Filtro Solar Mineral, FPS 45, Biossance, R$ 249*

Enriquecido com esqualano vegetal, composto natural que hidrata e mantém a umidade da pele.

3. Protetor Solar Stick, Incolor, FPS 70, Adcos, R$ 124*

Resiste mesmo em contato com a água e o suor. Fácil de carregar, não deixa a pele pegajosa nem esbranquiçada.

*Preços consultados em novembro. Sujeito a alteração.

