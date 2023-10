7 inspirações de nail art para a primavera

O florescer das rosas, o canto dos pássaros diariamente, um dia de sol caloroso. A primavera mal começou e já estamos ansiosas procurando inspirações para brilhar na meia-estação, e nada mais justo do que entrar no clima através dos pequenos detalhes, como as nail arts favoritas! Bastam detalhes simples, desde as cores tendência da primavera até pequenas flores. Para te inspirar, separamos as melhores inspirações de unhas decoradas. Vamos soltar a criatividade!

Nail arts de primavera

Francesinha com flores

Não é segredo para ninguém que a primavera é estação das flores, e isso se traduz na estamparia das nossas peças favoritas! Então, que tal dar um up na clássica francesinha incorporando suas flores favoritas? Passe uma cor de base nas unhas, podendo ser apenas uma base incolor ou um tom mais nude, e faça a icônica francesinha na cor de sua preferência – lembrando que rosas, laranjas, amarelos, verdes e azuis são as cores tendência da estação.

E para dar aquele toque primaveral, desenhe pequenas flores na borda da sua francesinha! Estamos apaixonadas por aqui!

Metalizado com as cores da estação

O metalizado é uma das grandes apostas para a meia-estação, aparecendo nas grandes passarelas da Semana de Moda de Milão, e nada mais justo do que traduzir as tendências do mundo da moda para as nossas unhas, não é mesmo? O metálico é o combo perfeito com qualquer cor, trazendo aquele toque de personalidade e glamour. Tom Bachik, nail artist de Hailey Bieber e Selena Gomez, contou em suas redes sociais que o segredo para essa técnica é passar um esmalte da cor de sua preferência e, posteriormente, aplicar o metálico , finalizando com um top coat para garantir que você arrase com essas unhas por muito mais tempo.

Nail arts estampadas

Todos sabemos que uma das tendências atemporais da primavera é o uso das estampas, e as últimas semanas de moda têm provado a volta do xadrez.Para atingir o look, pinte as unhas com um tom de base de sua escolha e, quando o esmalte estiver completamente seco, desenhe as linhas retas do tamanho de sua preferência – invista em pincéis finos para alcançar um look ainda mais aperfeiçoado! Quer deixar mais prático? Também é possível investir nos adesivos de unhas.

Perolado e metalizado

As unhas peroladas têm sido tendência em 2023, especialmente após as glazed donut nails de Hailey Bieber, e você pode aproveitar a técnica para a meia-estação. Passe a sua cor preferida – neste caso, azul – e, quando seca, aplique o pó perolado por cima para trazer elegância. Aproveite para realizar detalhes metálicos nas pontas das unhas e finalize com um pequeno detalhe de brilho. Estamos prontas para uma noite de diversão!

Unhas decoradas com frutas cítricas

Os cítricos, como o limão e a laranja, são clássicos da estamparia durante a primavera. Para dar uma variada nas unhas, aposte em adesivos de frutas, ou, caso seja boa no desenho, pinte com o esmalte. Deixar a base com cor natural torna o visual mais moderno e delicado.

Unhas decoradas com borboletas

Na primavera, vale incorporar as borboletas, símbolos da estação, nas suas nail arts. Aplique um laranja pastel e, quando seco, faça o efeito degradê com ajuda de uma esponjinha, usando um esmalte laranja mais escuro. Para um look mais minimalista, escolha de duas a três unhas para desenhar os detalhes da asa da borboleta com esmalte preto, e finalize os detalhes com pequenas bolinhas brancas. Por fim, faça uma francesinha preta no restante das unhas, e você está pronta!

Brilho minimalista

Nem todos fomos feitos para a nail art detalhada, e tudo certo! O mermaidcore fez um grande comeback nas passarelas, e pode ser facilmente incorporado nas suas unhas a partir de uma das maiores tendências da meia-estação: o brilho! Utilize esmaltes cintilantes com tons de azul e verde, bem ao estilo do fundo do oceano, e aplique na unha inteira ou em parte dela.

Já escolheu a sua favorita?