Coloração de primavera: Rodrigo Cintra revela tendências

O inverno está chegando ao fim, e muita gente já começa a pensar em renovar o visual dos cabelos. E, com as temperaturas subindo, as cores tendem ficar mais claras, leves e até divertidas. Rodrigo Cintra, um dos mais renomados visagistas do Brasil, entrega as tendências de coloração de cabelo para primavera.

“Na primavera e verão, o cabelo dá aquela queimada e clareada, por conta do estilo de vida”, explica o hairstylist, já que, durante essa época do ano, temos o costume de lavar mais os fios e rola mais exposição solar. “Logo, os tons mais claros têm mais a ver com essa mudança de estação e comportamento”, completa ele.

Tendências de coloração para primavera: loiros combinados!

Nuances âmbar e douradas são bem-vindas para a transição de estação, acrescentando uma dose de intensidade aos fios, seja puxado para loiro ou castanho. O loiro boneca, bem Barbie, é uma boa aposta, bem como os tons que puxam para o areia e o bege .

“Na primavera, os cabelos tendem a ficar mais claros, com uma mistura de tons. As loiras, que estavam com cores mais fechadas no inverno, agora vêm com uma tonalidade areia e dourado, uma mistura de nuances com um tom mais claro”, diz Rodrigo Cintra.

A morena iluminada segue firme e forte!

Se você é morena e está pensando em clarear os fios, esse momento chegou. Rodrigo Cintra conta que a primavera chega para trazer mais luz aos cabelos, e o estilo morena iluminada seguirá firme e forte. “O amadeirado marrom puxa para um fundo dourado, com uma iluminação mais aberta e intensa”, completa.

Continua após a publicidade

Vermelho para a primavera: Rodrigo Cintra aposta nos claros!

Para quem gosta dos fios mais cobre ou avermelhados, o efeito dourado também veio para trazer diferentes nuances, com abertura na cor, segundo o hairstylist. Independente do seu tom de pele, há diversos tons de vermelho possíveis de apostar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Cintra (@rodrigocintra)

Rodrigo Cintra conta que costuma trabalhar com as mudanças de colorações de acordo com as estações do ano para que as clientes não enjoem de seus cabelos. “É bom para transitar entre tonalidades sem perder a essência”, completa.

Devo mudar a rotina de cuidados na primavera?

Temos uma transição de temperatura na primavera, ainda que seja mais sutil devido às mudanças climáticas. De qualquer forma, a rotina de cuidados com os fios deve continuar rigorosa, em questão de tratamento, não apenas manutenção de cor.

“O cabelo é exposto a mais agressões quando o clima esquenta: piscina, produtos químicos, sal, sol e mais lavagens. O fio tende a ficar mais oleoso devido ao calor. O cuidado vai além da cor, é preciso se ater a saúde do cabelo, tratando-o com mais intensidade“, recomenda Rodrigo Cintra. Entenda quais são as necessidades dos seus fios e invista em um cronograma capilar. Em sua coluna aqui em Claudia, o hairstylist e visagista dá diversas dicas para acertar nessa manutenção e tratamentos.