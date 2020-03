Você sabia? O cacau é um ótimo aliado da rotina de beleza

Você sabia que o cacau, além de se transformar no irresistível chocolate, também pode ser um aliado poderosíssimo na rotina de beleza? Para celebrar o Dia do Cacau, comemorado nesta quinta-feira (26), conversamos com Andrea Frange, dermatologista e especialista em cabelos, para mostrar quais são as propriedades do fruto para deixar sua rotina de beleza mais deliciosa.

Propriedades antioxidantes

“Pelo cacau ser um alimento rico em vitaminas como a A, B1 e E e minerais importantes como ferro, magnésio e zinco, ele traz elementos importantes para a saúde do organismo e, consequentemente, para a saúde da pele e dos cabelos”, explica Frange.

Além disso, o fruto tem alta concentração de polifenóis, antioxidantes que combatem os radicais livres e previnem, assim, o envelhecimento cutâneo, o que, para a pele, é um excelente benefício. Outro diferencial é a gordura que tem potencial hidratante e calmante evitando a perda de água da cútis. O resultado? Pele macia e iluminada.

Já para os cabelos, a manteiga do cacau tem a propriedade de deixar os fios mais sedosos, com mais brilho, hidratados e mais fáceis para desembaraçar. “A vitamina B1 presente no cacau tem alto poder nutritivo no cabelo porque ela repara os fios da raiz às pontas e devolve os nutrientes necessários para deixar as madeixas sedosas e macias”, completa a dermatologista.

Os benefícios do cacau servem para qualquer tipo de pele e cabelo?

Frange explica que, pelos benefícios antioxidantes, o cacau tem uma atuação efetiva tanto em peles jovens, como prevenção, quanto em peles maduras. Ele também se apresenta como um ótimo aliado para os cabelos mais desnutridos, ou seja, ressecados, com mais frizz, que têm facilidade para embaraçar.

Apesar de funcionar tanto para cabelos lisos, quanto para cacheados, as encaracoladas e crespas devem usar e abusar do cacau. “Os cacheados precisam de uma nutrição e uma hidratação maior, porque os óleos que produzimos no couro cabeludo demoram para chegar às pontas devido ao formato espiralado dos fios. Então, é preciso aplicas as manteigas e óleos de cacau para fazer a umectação”, afirma a especialista.

Quais tratamentos posso fazer com cacau?

Para atingir o resultado desejado, o ideal é usar produtos que contém as propriedades do cacau em seus componentes, além de serem dermatologicamente testados.

Que tal aproveitar o tempo livre usando máscaras faciais com alta concentração de cacau? Você pode deixar agir por entre 15 e 20 min, dependendo da especificação de cada produto.

Já as máscaras capilares podem ser usadas tanto na pré-lavagem, antes do uso do shampoo, quanto depois da higienização do couro cabeludo, como máscara de hidratação, deixando agir por 20 minutos ou pelo tempo recomendado do fabricante do produto. Depois, enxágue bem os fios.

Abaixo, a equipe de CLAUDIA separou alguns produtos de skin e hair care com cacau que estão no mercado para você testar em casa:

