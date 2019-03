5 makes completos com apenas um produto por Vanessa Rozan

A maquiadora Vanessa Rozan criou cinco looks diferentes para a youtuber Samanta Quadrado, do canal O Quarto de Samanta, usando apenas um produto para cada visual. Batons, sombras e iluminadores protagonizam os makes. Confira:

Nada neutrinho

Para dar vida nova à sombra marrom opaca, Vanessa optou por uma versão cremosa, usada para destacar as maçãs do rosto e o arco do cupido, sobre os lábios. Nos olhos, foi aplicada de forma bem difusa até o côncavo. A maquiadora deu o toque final com iluminador no centro das pálpebras.

Samanta usa blazer, Ricardo Almeida; brincos, Antonio Bernardo Samanta usa blazer, Ricardo Almeida; brincos, Antonio Bernardo

Tom bom

O vermelho não deve se restringir à boca. Com sutileza, o batom se transforma em sombra e blush. “Usei um cremoso nos olhos e nas bochechas, esfumando bastante com um pincel de cerdas macias”, conta Vanessa.

Casaco, Alcaçuz; blusa, Infini; brincos, Austral para Renata Buzzo Casaco, Alcaçuz; blusa, Infini; brincos, Austral para Renata Buzzo

Duo de luxo

Também usado para marcar os contornos do rosto, o combo blush bronzeador e iluminador cria um esfumado elegante nos olhos. O resultado é sutil, se limitado à extensão das pálpebras, ou mais intenso, quando avança até as sobrancelhas.

Blazer, C&A; regata, Fórum; colar, Antonio Bernardo Blazer, C&A; regata, Fórum; colar, Antonio Bernardo

Cor da moda

Aproveite o blush cremoso nas outras partes do rosto aplicando-o com um pincel achatado nas pálpebras e com leves batidinhas nos lábios. Os rosados e alaranjados estão em alta, especialmente o coral.

Blazer, Le Lis Blanc; body, Bo.Bô; brincos, Austral para Renata Buzzo Blazer, Le Lis Blanc; body, Bo.Bô; brincos, Austral para Renata Buzzo

Extrabrilho

O mesmo gloss que deixa os lábios com aspecto saudável confere efeito molhado às pálpebras. Vale ainda para ressaltar o iluminador, passando sobre o produto uma fina camada.

Jaqueta, C&A; body, Le Lis Blanc; brincos, Rincawesky Jaqueta, C&A; body, Le Lis Blanc; brincos, Rincawesky

*Beleza: Vanessa Rozan e Vito Mariella (liceu de maquiagem) | Concepção visual: Juliana Bueno | Colaborou: Anna Giulia Petrosino | Styling: Leo Napolitano | Produção de moda: Daylane Cerqueira | Tratamento de imagens: Doctor Raw

