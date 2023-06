5 inspirações de unhas perfeitas para a festa junina

Junho mal começou e já estamos ansiosas pela festa junina. Nada mais justo, então, do que entrar no clima através de detalhes, como aquela nail art perfeita em xadrez, né? Nossa seleção já está feita, pronta para você arrasar em uma das celebrações mais aguardadas do ano.

Colorido

Falou em festa de São João, falou em cores! A dica da designer de unhas Joana Pacheco é escolher as mais vibrantes e pintar metade da unha com cada uma delas, variando conforme troca de dedo. “Para isso, pegue uma pincel fino e divida o espaço a partir de uma linha retinha, depois é só pintar com cuidado”.

Xadrez

Se você ama uma unha diferente, vale apostar no xadrez. “Pinte a base com um tom de sua escolha e, depois, quando o esmalte estiver seco, desenhe as retas com cuidado. Não tem muito segredo, o importante mesmo é se concentrar para que fique retinho”, diz ela.

Bolinhas

Para as minimalistas, passar a base de fundo e aplicar bolinhas de decoração nas unhas é uma excelente opção. Caso não as tenha, uma alternativa é usar uma caneta de esmalte para fazer as bolas pequenas.

Corações

Se você é do time das apaixonadas, é sempre tempo para demonstrar seu amor – até nas unhas. Que tal, então, fazer desenhos de corações, mesclando cores e formatos para deixar bem no mood Festa Junina? Todo mundo vai amar!

Confetes

Por último, mas não menos importante, fazer confetes nas pontas pode ser a inovação que você procura. “Passe a base, depois acrescente pintinhas com a ajuda de um pincel ou uma caneta específica para esse ofício”, ensina Joana.