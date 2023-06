Canjica, pinhão e mais: receitas fáceis de Festa Junina para fazer em casa

Uma das épocas mais esperadas do ano, a Festa Junina é uma celebração rica não só em tradições, mas também em sabores. As comidas são uma parte essencial das festividades realizadas no mês de junho no Brasil, em homenagem a São João, Santo Antônio e São Pedro, e é marcada por uma variedade de pratos deliciosos e típicos. De canjica à pinhão, trazemos a seguir receitas fáceis que não podem faltar na sua Festa Junina em casa, confira:

RECEITAS FÁCEIS DE FESTA JUNINA

RECEITAS DOCES

Pipoca doce vermelha

Ingredientes

½ xícara (chá) de milho para pipoca

½ xícara (chá) de açúcar cristal ou refinado

½ xícara (chá) de água

¼ xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de leite de coco

1 colher (chá) de corante alimentício em gel vermelho

Modo de preparo

Em uma panela grande em fogo desligado, coloque o milho de pipoca, o açúcar, a água, o óleo, o leite de coco e o corante. Misture bem. Ligue em fogo alto e tampe a panela. Agite-a delicadamente para que o açúcar cubra todos os grãos. Continue agitando a panela no fogo até que as pipocas comecem a estourar (aproximadamente depois de 10 minutos). Mantenha a panela tampada e agite-a constantemente até que o estouro dos grãos diminua. Desligue o fogo e espere a pipoca esfriar antes de servir.

Bolo de milho verde

*Receita cedida pela chef Helô Bacellar

Ingredientes

2 xícaras de milho verde (ou 2 espigas grandes debulhadas)

2 xícaras de farinha de milho biju esfarelada

1 1/2 xícara de açúcar

3/4 xícara de leite de coco

3/4 xícara de leite

3/4 xícara de óleo vegetal

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 xícara de coco ralado

Manteiga para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o coco ralado, até obter uma massa uniforme. Junte o coco e transfira para uma assadeira média, untada com manteiga e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por 35 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Espere amornar, desenforme e sirva em pedaços.

Bolo de fubá

Ingredientes

2 xícaras de fubá

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo. Em uma tigela, misture o fubá, a farinha de trigo e o açúcar. Adicione o leite, o óleo e os ovos, e misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Corte em pedaços e sirva.

Canjica doce com canela em pó

Ingredientes

500g de milho para canjica

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Lave bem o milho para canjica e deixe-o de molho em água fria por pelo menos 8 horas, ou durante a noite. Em uma panela de pressão, coloque o milho escorrido e cubra com água. Leve a panela ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão. Após os 40 minutos de cozimento, desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Verifique se a canjica está macia e, se necessário, cozinhe por mais alguns minutos sem pressão até atingir a consistência desejada. Adicione o leite, o leite condensado, o açúcar e o sal à panela com a canjica cozida. Leve a panela de volta ao fogo médio e cozinhe por mais 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo. Quando a canjica estiver cremosa e o milho estiver macio, desligue o fogo. Transfira a canjica para uma tigela ou porções individuais e deixe esfriar um pouco. Se desejar, polvilhe canela em pó por cima antes de servir.

Paçoca

Ingredientes

500g de amendoim torrado sem pele

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de farinha de mandioca fina

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o amendoim torrado e processe até obter uma farofa fina. Adicione o açúcar e a farinha de mandioca e processe novamente até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma forma ou travessa e aperte bem para compactar. Leve à geladeira por cerca de 1 hora para firmar. Modele as paçocas com as mãos ou, se preferir, use um aro como molde. Sirva.

Pé de moleque

Ingredientes

2 xícaras de amendoim torrado sem pele

1 xícara de açúcar

1 xícara de rapadura ralada

1/2 xícara de água

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma panela, misture o açúcar, a rapadura ralada, a água e a manteiga. Leve ao fogo médio e deixe ferver até obter uma calda em ponto de bala mole. Adicione o amendoim torrado e misture bem. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e espalhe uniformemente. Deixe esfriar completamente e corte em pedaços.

Pamonha doce

Ingredientes

6 espigas de milho verde

1 xícara de leite

1/2 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

Sal a gosto

Palhas de milho para embrulhar

Modo de preparo

Retire as palhas de milho e reserve. Rale as espigas de milho com um ralador ou processe no liquidificador junto com o leite. Em uma tigela, misture o milho ralado, o açúcar, a manteiga e o sal. Pegue uma palha de milho e coloque uma porção da massa de milho. Enrole a palha, fechando bem as extremidades. Repita o processo com as demais palhas e coloque as pamonhas em uma panela grande. Cubra as pamonhas com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 1 hora. Retire as pamonhas da água, deixe esfriar um pouco e sirva.

Curau

Ingredientes

4 espigas de milho verde

1 xícara de leite

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

Canela em pó para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Retire os grãos de milho das espigas usando uma faca. No liquidificador, bata os grãos de milho com o leite até obter uma mistura homogênea. Passe a mistura por uma peneira para remover os resíduos sólidos e obter um líquido cremoso. Transfira o líquido para uma panela e adicione o açúcar e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente, até o curau começar a engrossar. Reduza o fogo para baixo e continue mexendo até que o curau adquira uma consistência cremosa e espessa. Desligue o fogo e deixe o curau esfriar um pouco antes de servir. Se desejar, polvilhe canela em pó por cima antes de servir.

Amendoim açucarado

Ingredientes

500 gramas de amendoim cru com pele

500 gramas de açúcar

1 copo de água

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Ponha em uma panela de borda alta o amendoim cru com pele e leve ao fogo baixo. Mexa para o amendoim torrar, mas sem queimar. Acrescente o açúcar, a água e o sal. Mexa com uma colher de pau até o açúcar secar e grudar nos amendoins. Retire do fogo e espalhe em uma assadeira. Solte os amendoins grudados e deixe esfriar. Sirva em uma tigela de barro, panela ou canudos de papel para porções individuais.

RECEITAS SALGADAS

Caldo verde



Ingredientes

4 batatas médias

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

200g de linguiça defumada em rodelas

4 xícaras de caldo de carne ou água

2 xícaras de couve manteiga picada

Azeite de oliva a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte as batatas em cubos pequenos. Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a linguiça defumada e cozinhe por alguns minutos até dourar levemente. Acrescente as batatas e o caldo de carne (ou água) à panela. Tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe em fogo médio até as batatas ficarem macias e desmancharem um pouco. Com um mixer de mão ou no liquidificador, bata a sopa até obter uma consistência cremosa. Volte a sopa para a panela e acrescente a couve manteiga picada. Cozinhe por mais alguns minutos até a couve amolecer. Verifique o tempero e ajuste se necessário. Sirva o caldo verde quente, regando com um fio de azeite de oliva por cima.

Farofa de pinhão

*Receita cedida pela chef Heloísa Bacellar

Ingredientes

100 gramas de bacon em cubinhos

25 gramas de manteiga

100 gramas de cebola em cubinhos

1 e 1/2 xícara (chá) de pinhão cozido e sem casca

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca biju

3 colheres (sopa) de salsinha picada

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Numa frigideira grande, doure o bacon na própria gordura até que os cubinhos estejam bem crocantes, escorra e seque bem. Descarte a gordura do bacon e, na mesma frigideira, aqueça a manteiga. Junte a cebola e, quando ela começar a dourar, misture o pinhão. Quando o pinhão estiver quente, acrescente a farinha, sal e, sempre mexendo, mantenha no fogo até que a farinha incorpore a manteiga e fique bem crocante e perfumada. Misture o bacon, a salsinha, acerte o sal e sirva.

Buraco quente

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo de milho

700 gramas de carne moída (patinho ou coxão mole)

1 cebola picada

2 dente de alho picados

8 tomate sem pele nem sementes, picados

Sal a gosto

1/2 maço de cheiro-verde picado

6 pães franceses

Molho de pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com o óleo, refogue a carne moída. Quando estiver sequinha, acrescente a cebola e o alho e refogue mais um pouco. Adicione o tomate e deixe cozinhar até que se desmanche, formando um molho. Tempere com sal e gotinhas de molho de pimenta. Desligue o fogo e junte o cheiro-verde picado. Faça um furo no topo dos pães e empurre o miolo para o fundo. Recheie com a carne e sirva.

Amendoim cozido

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 kg de amendoim cru com casca

Sal gosto

Modo de preparo

Em uma peneira, lave bem o amendoim em água corrente. Em uma vasilha, deixe-o de molho em água por uma noite. Transfira para a panela de pressão, cubra com água e adicione sal. Cozinhe em fogo médio por uma hora depois que começar a chiar. Espere sair toda a pressão e só então abra a panela. O amendoim deve estar macio, com a casca abrindo com facilidade. Sirva morno ou frio.

Pamonha salgada

Ingredientes

8 espigas de milho verde

1 xícara de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de sal

Pimenta a gosto

Queijo coalho em cubinhos (opcional)

Palhas de milho para embrulhar

Modo de preparo

Retire as palhas de milho, lave-as e reserve. Rale as espigas de milho com um ralador ou processe no liquidificador junto com o leite. Em uma tigela grande, misture a massa de milho obtida com a manteiga derretida, o sal e a pimenta. Pegue uma palha de milho e coloque uma porção da massa de milho. Se desejar, adicione cubinhos de queijo coalho no centro da massa. Feche a palha, amarrando-a com um barbante ou utilizando palitos de madeira para garantir que a pamonha fique bem embalada. Repita o processo com as demais palhas e pamonhas. Em uma panela grande, ferva água suficiente para cobrir as pamonhas. Coloque as pamonhas na água fervente e cozinhe por aproximadamente 45 minutos a 1 hora, ou até que fiquem firmes e cozidas. Retire as pamonhas da água com cuidado, deixe escorrer e esfriar um pouco antes de desembrulhar. Sirva as pamonhas salgadas quentes ou mornas, acompanhadas de molho de pimenta ou manteiga derretida, se desejar.

Cuscuz campeiro

*Receita cedida pelo chef gaúcho Tuca Mezzomo

Ingredientes

500 gramas de farinha de milho flocada

sal a gosto

200 gramas de charque dessalgado

200 gramas de linguiça fresca

1 cebola picada

2 unidades de dente de alho picados

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 maço de salsinha picada

1/2 maço de cebolinha (francesa ou cebolete) picada

Modo de preparo

Em uma tigela, hidrate a farinha de milho em 1 copo de água até obter uma farofa úmida. Tempere com sal. Em uma cuscuzeira, cozinhe a farinha no vapor. Na panela de pressão, cubra o charque com água e cozinhe por 30 minutos a partir do momento em que começar a chiar. Deixe sair toda a pressão antes de abrir a panela. Desfie o charque ainda quente. Em uma frigideira antiaderente, doure a carne desfiada e a linguiça. Junte a cebola e o alho e refogue. Acrescente o cuscuz já cozido e misture bem. Adicione a manteiga, a salsinha e a cebolinha. Tempere com sal e sirva.

BEBIDAS

Quentão

*Receita cedida pela consultora Bettina Orrico

Ingredientes

2 xícaras de açúcar

2 paus de canela

10 cardamomos quebrados (use a ponta da faca)

2 anis-estrelado

1 pedaço de gengibre (tamanho médio)

2 laranja-da-baía, com casa, fatiadas

1 litro de aguardente

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, misture o açúcar, a canela, o cardamomo, os anises e o gengibre. Cozinhe, mexendo, até o açúcar caramelizar. Adicione a laranja, a aguardente e 1 ½ litro de água. Deixe ferver por 20 minutos. Sirva logo.

Vinho quente

*Receita cedida pela consultora Bettina Orrico

Ingredientes

6 cajus ou maçãs, sem casca, cortados em cubos

1 garrafa de vinho tinto seco (750 mililitros)

1 xícara de açúcar

2 paus de canela

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva todos os ingredientes por 15 minutos. Sirva logo e consuma no mesmo dia.